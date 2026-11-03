Ocurrió en Rawson durante un patrullaje de rutina. La Policía informó que la orden estaba ligada a una causa por narcotráfico y lavado de activos.

Un control policial en Rawson derivó en la detención de Marianela Morales, de 33 años, sobre quien pesaba un pedido de captura y detención vigente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan, según informaron voceros policiales a Telesol Diario.

El procedimiento se realizó pasadas las 23:30 de este lunes en la esquina de Doctor Ortega y Río de la Plata, cuando efectivos del Comando Radioeléctrico Sur y de la Motorizada II advirtieron a un hombre y una mujer que caminaban empujando una motocicleta. Al acercarse para identificarlos y pedir la documentación del rodado, la pareja reaccionó con nerviosismo y la mujer intentó escapar a pie.

De acuerdo con la versión policial, el personal femenino de la comitiva la siguió y le impidió avanzar a pocos metros. Los dos fueron identificados como Marianela Morales y Gastón David Fábrega, de 44 años, ambos con domicilio en la Villa San Damián, en Rawson. Como no pudieron acreditar la procedencia de la moto ni exhibir papeles, la Policía cargó sus datos en el sistema y allí apareció la orden federal contra Morales.

Antecedente judicial Según la fuerza, la medida está vinculada a una causa por infracción a la Ley 23.737, que regula los delitos de narcotráfico, y por lavado de activos, previsto en el artículo 303 del Código Penal. La Policía indicó además que ambos quedaron alojados en la Comisaría 25ta, mientras que Morales quedó a disposición de las autoridades federales.

Actuación contravencional En paralelo, a la pareja se le inició un expediente contravencional por infracción a los artículos 117 y 118 del Código de Faltas. La motocicleta, una Motomel 110cc sin plásticos, con dominio 571-IGN, fue radiada de circulación mediante el Acta N° 610479. La situación procesal de Morales y el trámite del vehículo quedaron sujetos a las actuaciones de las autoridades intervinientes.