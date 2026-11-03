La Policía aprehendió a dos hombres en Pocito luego de una denuncia por el ingreso a una casa y la sustracción de una bicicleta.

Dos jóvenes fueron aprehendidos en flagrancia en Pocito tras el ingreso a una vivienda y la sustracción de una bicicleta rodado 29 marca BEONE, color azul. El hecho ocurrió en la zona de calle América y calle 12, con intervención de la UFI Flagrancia.

Según el relato policial, el personal fue comisionado por el operador del CISEM ante una presunta gresca. Al llegar, un vecino informó que dos hombres habían ingresado a un domicilio y aportó las características de ambos. A pocos metros, los efectivos observaron a un sujeto corriendo y a otro circulando en bicicleta, perseguidos por el propietario, quien denunció la sustracción del rodado.

Persecución y hallazgo Durante la recorrida por calle América, la Policía visualizó a un hombre con características similares a las aportadas, que llevaba a la par una bicicleta coincidente con la denunciada. Cuando intentaron entrevistarlo, huyó y dejó el rodado tirado, pero fue alcanzado y aprehendido a pocos metros.

En paralelo, y tras continuar la búsqueda dentro de una finca, los efectivos hallaron oculto en un zanjón al segundo sospechoso, que también fue aprehendido. De ese modo, se inició el procedimiento especial de Flagrancia, el mecanismo previsto para hechos con intervención inmediata del sistema judicial. Los detenidos fueron identificados como Huerta, de 20 años, y Palma, de 21 años.

El caso quedó bajo la órbita de la UFI Flagrancia, que deberá avanzar con las medidas procesales correspondientes. El dato central para el expediente es la presunta sustracción del rodado y la aprehensión inmediata de los dos sospechosos, en un tramo del operativo que se desarrolló a pocas cuadras del lugar del hecho.