En la madrugada de este jueves, personal de la Comisaría 25ta de Rawson reanimó a una beba de solo dos semanas que había llegado a la dependencia sin reaccionar. El episodio ocurrió cerca de la 1:10 en la sede ubicada en Santiago Derqui, entre Olegario V. Andrade y Francia.

Hasta el lugar llegó el abuelo de la menor, identificado como Eduardo Rodríguez, quien informó que la beba se había ahogado con leche materna. Según ese relato, la niña no respondía al momento del ingreso a la comisaría, por lo que los efectivos iniciaron de inmediato maniobras de primeros auxilios. Esa intervención permitió reanimarla antes de la llegada de asistencia sanitaria.

Intervención policial En la atención participaron el Oficial Ayudante Luciano Romero, el Cabo Jonathan Arrabal y el Agente Matías Samper. Luego de las maniobras, se pidió una ambulancia del 107, que envió la unidad Dr. Pablo Figueroa. El personal médico evaluó a la beba y dispuso su traslado junto a su madre a la guardia del Hospital Dr. Guillermo Rawson.

En el centro de salud, la menor quedó en observación y fuera de peligro, de acuerdo con lo informado tras la asistencia inicial. El caso dejó como dato central la respuesta inmediata dentro de la dependencia policial y la derivación posterior al sistema público de salud para control clínico.

Derivación médica La secuencia quedó cerrada con el ingreso al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde continuó la evaluación pediátrica. No se informaron otras complicaciones ni medidas judiciales vinculadas al episodio.



