Un hombre de 28 años fue detenido en Rawson y quedó secuestrada una pistola marca Bersa, calibre 22, tras una persecución iniciada por efectivos policiales que realizaban tareas preventivas. El procedimiento se desarrolló en calle Recabarren, al oeste de Newbery, cuando el sospechoso intentó escapar al advertir la presencia de los uniformados.

Según fuentes policiales, el hombre comenzó a correr apenas vio a los efectivos y en ese trayecto arrojó un bulto antes de ser alcanzado. La secuencia derivó en su aprehensión y en el resguardo del elemento descartado, que luego fue identificado como un arma de fuego. El episodio quedó incorporado a las actuaciones judiciales como un caso de presunta portación ilegítima.

La intervención quedó a cargo de la UFI Flagrancia, que calificó el hecho como portación ilegítima de arma de fuego. Por disposición del ayudante fiscal interviniente, se activó el procedimiento especial de flagrancia para encauzar la causa con el trámite previsto para este tipo de hechos. Ese esquema acelera la respuesta judicial cuando la aprehensión y el secuestro se producen en forma inmediata al episodio investigado.

El arma quedó secuestrada como parte del procedimiento y las actuaciones continuaron bajo supervisión fiscal. En esta instancia, la causa se centra en determinar la situación procesal del detenido y la documentación del secuestro realizado por la Comisaría 25°. El avance del expediente dependerá de las medidas que disponga la fiscalía dentro del régimen de flagrancia.