Una motocicleta denunciada como robada fue recuperada durante la madrugada en un descampado de Rivadavia, luego de un aviso telefónico anónimo que orientó el procedimiento policial. El vehículo estaba sobre el suelo y oculto detrás de arbustos, en un sector ubicado al oeste del barrio Nuevo Cuyo.

El operativo se activó alrededor de las 2:26, cuando Base 34 recibió la comunicación que advertía sobre la posible presencia del rodado en ese lugar. A partir de esa información, efectivos policiales se trasladaron hasta la zona señalada y comenzaron un rastrillaje por distintos puntos del terreno. La intervención se apoyó en la referencia aportada por el llamado, sin que en el parte se informaran detenciones ni otras medidas complementarias.

Hallazgo en el terreno

Durante la recorrida, los uniformados encontraron la moto entre la vegetación y procedieron a verificar sus datos. Según se informó, las características del vehículo coincidían con las que había aportado el damnificado al radicar la denuncia por la sustracción. Esa constatación permitió confirmar que se trataba del mismo rodado buscado.

Recuperación del vehículo

Con esa verificación, la motocicleta quedó recuperada tras el operativo desplegado en el descampado. El caso quedó circunscripto, por el momento, al hallazgo del bien denunciado y a la intervención policial derivada del aviso anónimo. No se informaron, en el material original, datos sobre autores, imputaciones ni el estado judicial de la denuncia.

La referencia horaria y la intervención de Base 34 permiten reconstruir el inicio del procedimiento, mientras que la ubicación detrás de la defensa del barrio Nuevo Cuyo aporta el punto de hallazgo. A partir de ahora, el dato relevante es si la denuncia por robo avanza con la individualización de responsables o si el expediente queda limitado a la recuperación del vehículo.