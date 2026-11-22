La autopsia atribuyó el fallecimiento a una insuficiencia cardiorrespiratoria y descartó que las heridas fueran la causa. La Fiscalía de Instrucción N° 1 investiga el caso.

Agustín Nicolás Silva, condenado en San Juan en agosto de 2026 por dos hechos de extorsión y uno de privación ilegítima de la libertad, fue encontrado muerto en su vivienda de la ciudad de San Luis. El examen forense determinó que falleció por una insuficiencia cardiorrespiratoria y que las lesiones que presentaba eran superficiales.

Según informó el medio puntano El Chorrillero, el hallazgo se produjo en una casa de calle Perú, entre Pedernera y Antártida Argentina, en el barrio San Martín. Fue su pareja quien dio aviso a la Policía sobre la situación. Al ingresar al domicilio, los efectivos encontraron manchas de sangre en el piso, aunque no observaron signos de violencia en los accesos que indicaran una entrada forzada.

En un primer momento, las circunstancias del episodio hicieron sospechar que Silva había sido apuñalado, por lo que intervino la División Homicidios. Sin embargo, los resultados de la autopsia descartaron que las heridas fueran determinantes en el fallecimiento. Hasta el momento, no se encontraron elementos que indiquen la participación de otras personas en el hecho.

Investigación en curso

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción N° 1, que ordenó análisis toxicológicos para establecer si alguna sustancia pudo haber incidido en la muerte. Ese estudio será clave para precisar el origen del deceso y completar el cuadro pericial, en un caso que por ahora no presenta indicios confirmados de intervención de terceros.

La condena en San Juan

Silva había recibido en agosto de 2026 una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional mediante un juicio abreviado. La sentencia se dictó en una causa que incluyó dos episodios de extorsión y uno de privación ilegítima de la libertad, con dos hombres como víctimas. De acuerdo con la investigación judicial, había conocido a ambas personas a través de la aplicación de citas Grindr.

La acusación sostuvo que luego comenzó a exigir transferencias de dinero bajo la amenaza de difundir conversaciones privadas y revelar aspectos de la intimidad sexual de las víctimas. Uno de los hechos ocurrió en Rawson, donde mantuvo encerrada a una de ellas en una vivienda y le impidió retirarse hasta concretar distintos pagos. Las transferencias alcanzaron un total de 260.000 pesos, según la investigación judicial.

La muerte de Silva en San Luis quedó ahora bajo revisión judicial para determinar todas las circunstancias del episodio. El resultado de los estudios toxicológicos y las demás medidas pendientes serán los próximos elementos para definir si el caso se limita a una muerte natural o si requiere nuevas hipótesis de investigación.