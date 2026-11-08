El siniestro ocurrió durante la madrugada en la intersección de Los Tilos y Las Palmas Rivadavia. No trascendieron datos sobre las causas ni sobre el estado de salud de los ocupantes.

Un siniestro vial se registró durante la madrugada en la intersección de las calles Los Tilos y Las Palmas Rivadavia, en Rivadavia. Por causas que se intentan establecer, un vehículo terminó subido a una rotonda e impactó contra el cordón y una farola del alumbrado público. La estructura quedó tendida sobre el suelo y el rodado sufrió daños visibles en el frente.

El hecho dejó además los neumáticos destruidos como consecuencia de la violencia del impacto. La secuencia describe una pérdida de control del vehículo, aunque el material disponible no precisa qué la originó. Tampoco se informaron intervenciones posteriores de servicios de emergencia o de personal policial en el lugar.

Sin datos sobre ocupantes

Hasta el momento no trascendieron detalles sobre las circunstancias del episodio ni sobre el estado de salud de quienes podrían haber viajado en el vehículo. Esa ausencia de información impide establecer si hubo personas lesionadas o si el siniestro se limitó a daños materiales. La confirmación de esos extremos dependerá de las actuaciones que correspondan en el lugar o de eventuales informes oficiales.

Daños materiales

La farola derribada y el deterioro del frente del rodado concentran, por ahora, las consecuencias verificables del hecho. El dato relevante para seguir el caso es si se informará una evaluación técnica de los daños o si se conocerán precisiones sobre la mecánica del impacto. Mientras tanto, el episodio queda circunscripto a un siniestro vial ocurrido en horas de la madrugada en ese cruce de Rivadavia.