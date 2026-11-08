El hecho ocurrió en una vivienda de calle Monseñor Orsali y el sospechoso fue reducido a pocas cuadras. La UFI de Flagrancia quedó a cargo de la causa.

Un intento de robo en el interior de una propiedad de Rawson terminó con un hombre detenido y el estéreo recuperado, tras el aviso a la Policía y el despliegue del Comando Radioeléctrico Sur.

El episodio ocurrió sobre calle Monseñor Orsali, en un inmueble donde un joven de 23 años había dejado su automóvil en el patio después de regresar de su jornada laboral como chofer de la plataforma Uber. Minutos más tarde, los ruidos en el exterior alertaron a los residentes de la vivienda. La pareja del trabajador salió a revisar y encontró a un desconocido dentro del vehículo, con un destornillador, mientras intentaba desmontar y sustraer el estéreo.

Al ser descubierto, el hombre huyó a pie. Tras la comunicación al 911, patrullas de la comisaría de la zona y del Comando Sur montaron un operativo cerrojo que permitió interceptarlo a pocas cuadras, en la intersección de Vicente López y Güiraldes. La intervención se concretó luego de la alerta inicial y permitió recuperar el elemento sustraído.

Identificación y secuestro Fuentes policiales identificaron al aprehendido por el apellido González, de 35 años y domiciliado en el Barrio Belgrano. Durante el procedimiento de palpado de armas y requisa, los uniformados secuestraron el estéreo marca Noblex y el destornillador utilizado en el hecho. El material quedó incorporado a las actuaciones como evidencia del intento de sustracción.

Por disposición de la fiscalía en turno, González fue trasladado a sede policial y quedó vinculado a una causa a cargo de la UFI de Flagrancia. Ese fuero interviene en hechos de resolución rápida y define los pasos procesales inmediatos, mientras avanza la investigación sobre lo ocurrido en la vivienda de Rawson.