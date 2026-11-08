La Policía aprehendió a un hombre de 31 años tras un robo en una carnicería del centro departamental. La causa quedó en Flagrancia por directiva fiscal.

La Comisaría 21° de Jáchal aprehendió a un hombre de 31 años en la madrugada de este sábado, luego de un robo en una carnicería del centro departamental. El procedimiento se activó tras el aviso de vecinos y terminó con el sospechoso reducido en la vía pública con mercadería en su poder. La intervención quedó vinculada al procedimiento especial de Flagrancia, que se aplica para delitos cometidos en situación de inmediatez con la aprehensión.

El hecho ocurrió a las 03:12 sobre calle Rivadavia, entre General Paz y Aberastain. Según el parte policial, al llegar al lugar los efectivos constataron que la puerta de acceso al comercio presentaba signos de violencia. También verificaron que desde el interior habían sido sustraídos distintos productos alimenticios.

Rastrillaje y aprehensión

Con las descripciones obtenidas en el lugar, el personal de patrulla realizó una recorrida por la zona. A pocas cuadras del comercio, los uniformados interceptaron a un individuo identificado por la fuerza como de apellido Godoy. Al inspeccionar la mochila que llevaba, hallaron carne y embutidos de características similares a las denunciadas por el comerciante. Ese hallazgo fue el elemento central para la aprehensión en la vía pública.

Intervención fiscal

Por directiva de la fiscalía interviniente, el detenido quedó inmediatamente vinculado al procedimiento especial de Flagrancia, imputado por el delito de robo. En este tipo de procesos, la investigación y la respuesta judicial avanzan con mayor celeridad que en un trámite ordinario, en función de la evidencia reunida en el momento del hecho. La continuidad del caso dependerá de las medidas que disponga la fiscalía y de la presentación de los elementos secuestrados como respaldo de la imputación.