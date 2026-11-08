Ocurrió en la madrugada de este domingo. Los efectivos del Destacamento N° 6 le practicaron maniobras de primeros auxilios y lograron estabilizarla antes de su traslado al hospital.

La rápida y precisa intervención del personal del Destacamento N° 6 de Bomberos evitó una tragedia en las primeras horas de este domingo, al lograr salvarle la vida a una bebé de apenas 10 días de vida que sufrió un ahogamiento mientras se amamantaba.

El hecho se registró a las 02:22 horas en la intersección de calle Perón y Callejón Carrión. Hasta ese lugar llegó de urgencia una joven madre de 18 años, domiciliada en el barrio 2 Acequias, solicitando auxilio desesperadamente tras advertir que su pequeña hija se había broncoaspirado con leche y presentaba severas dificultades para respirar.

Ante la gravedad de la situación, el Cabo Leonel Lencina y el Agente Enzo Vargas actuaron de inmediato en la dependencia policial. Aplicando maniobras específicas de primeros auxilios y desobstrucción de vías aéreas, los uniformados lograron estabilizar los signos vitales de la recién nacida.

Minutos más tarde, arribó al lugar una ambulancia departamental a cargo del enfermero Jairo Muro, quien completó la evaluación médica en el lugar. Constatado que la lactante se encontraba fuera de peligro y con parámetros estables, se procedió a su traslado al nosocomio departamental para una revisión preventiva de control.