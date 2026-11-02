Un joven de 18 años fue detenido en Caucete por un robo en la Escuela Andina. La causa quedó a cargo de la UFI Flagrancia.

Un joven de 18 años fue aprehendido en Caucete por un hecho caratulado como Robo Agravado por Escalamiento, con intervención de la UFI Flagrancia. El episodio ocurrió en la Escuela Andina, ubicada en Ruta Provincial N° 270 y calle Colón.

De acuerdo con la reseña policial, los efectivos fueron alertados por una vecina sobre un hecho ilícito en el establecimiento. Al llegar, observaron a dos sujetos que trasladaban ventiladores. Uno logró huir y el otro fue aprehendido a las 12:05.

El detenido fue identificado como Leandro Díaz Páez, de 18 años. La individualización surge de la actuación policial posterior al aviso recibido en el lugar. La referencia a la carátula indica que la fiscalía deberá determinar si hubo escalamiento, es decir, ingreso o acceso mediante un modo agravado previsto para este tipo de delitos.

La directora del establecimiento constató daños en la puerta de la sala de Agropecuaria y la sustracción de dos ventiladores de pared marca Everest, pertenecientes al Salón de Usos Múltiples (SUM). Ese relevamiento permitió precisar el alcance del faltante y el daño material en la escuela.

Según el parte, el aprehendido ya estuvo implicado en otro hecho delictivo en agosto pasado. La causa quedó bajo la órbita de la UFI Flagrancia, que deberá avanzar con la investigación y definir las medidas procesales correspondientes.