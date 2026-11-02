La Policía interceptó en Chimbas a un conductor que evadió un control y agredió a los efectivos. Al verificar su identidad, surgió que tenía un pedido de captura vigente.

Una persecución policial en Chimbas terminó con la detención de Claudio Sebastián González, de 34 años, quien circulaba en un Volkswagen Bora y, según la Policía, estaba prófugo del Servicio Penitenciario Provincial. El procedimiento se produjo en la esquina de 25 de Mayo y Cipolletti, durante un patrullaje de rutina del Comando Radioeléctrico Norte. La intervención derivó en la verificación de un pedido de captura vigente y en su traslado para el reingreso al penal.

De acuerdo con fuentes policiales citadas por Telesol Diario, los efectivos advirtieron que el vehículo, un Bora gris oscuro dominio HJE-513, realizaba maniobras imprudentes y peligrosas. Ante la orden de detención impartida con balizas y sirenas, el conductor aceleró por calle Cipolletti hacia el norte y luego dobló al oeste por el callejón del canal lateral al Barrio La Amistad. La fuga obligó a pedir apoyo por frecuencia policial.

Reducción y control En pocos segundos se sumó otro patrullero del mismo comando, que logró cerrarle el paso al automóvil. Según el parte policial, al descender del rodado el conductor agredió a los efectivos con golpes de puño y patadas, además de insultarlos. El personal aplicó el uso de la fuerza pública hasta reducirlo y colocarle las esposas, siempre según la reconstrucción oficial del hecho.

Al identificarlo, los policías informaron que el hombre dijo llamarse Claudio Sebastián González, con domicilio en el Asentamiento San Cayetano, en Santa Lucía. Luego, al cargar sus datos en el sistema policial, apareció un pedido de captura en el Legajo N° MPF-SJ-03833-2022, caratulado por tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego y violación de domicilio en concurso real. La causa quedó a disposición del Segundo Juzgado de Ejecución Penal.

Destino judicial Tras la consulta con el secretario del juzgado, la jueza Lidia Reverendo ordenó, según la Policía, que el detenido fuera entregado de inmediato a la Brigada D-5 para su reingreso directo al Penal de Chimbas. En paralelo, el vehículo fue radiado de circulación mediante el Acta N° 00514398 y quedó depositado en la Subcomisaría Cipolletti. El próximo paso quedó definido por la orden judicial de traslado y por la continuidad del expediente penal ya abierto.