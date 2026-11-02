La Policía interceptó un Peugeot 208 luego de un ataque a tiros en el barrio Lebensohn. Secuestraron un revólver calibre 38 y la causa pasó a Delitos Especiales.

Un hombre resultó herido de arma de fuego el último sábado, cerca de las 15:15, en el Barrio Lebensohn, en Chimbas, y el episodio derivó en una persecución policial que terminó con la detención de dos personas y el secuestro de un revólver calibre 38. Según el parte difundido por fuentes policiales a Telesol Diario, el hecho fue advertido a través del 911 por el agente Cristian Conejero, de la Unidad Operativa Chimbas Sur, que realizaba un seguimiento preventivo de un Peugeot 208. La secuencia quedó bajo intervención judicial por la existencia de una persona lesionada.

De acuerdo con la información policial, el vehículo había ingresado minutos antes al barrio y desde allí se efectuaron disparos contra una persona. Esa situación dejó como saldo a un hombre baleado, aunque en el material original no se precisó su identidad ni la gravedad de las lesiones. Con los datos del rodado y el recorrido de fuga, el personal del Comando Radioeléctrico Norte montó un operativo cerrojo en la zona para intentar interceptarlo.

Intercepción en la vía pública

La persecución concluyó en calle 25 de Mayo y Maradona, donde los uniformados bloquearon el paso del Peugeot 208 gris. Al volante iba Juan José Castillo (38), domiciliado en la Manzana A del Barrio René Favaloro, en Chimbas, quien fue reducido en el lugar, según la versión policial. En el interior del vehículo, los efectivos secuestraron un revólver calibre 38 con dos cartuchos y una vaina servida en el tambor.

El acompañante fue identificado como Francis Emanuel Merlo (31), con domicilio en calle Corrientes, en Capital. De acuerdo con el parte, intentó escapar a pie al verse rodeado, pero fue aprehendido a pocos metros por el personal policial. Tanto el conductor como su acompañante quedaron vinculados a la investigación, mientras el rodado quedó secuestrado a disposición de la causa.

Intervención fiscal

Ante la presencia de una persona herida de arma de fuego, se dio aviso a la Unidad de Abordaje Territorial (UAT). En una primera instancia intervino el ayudante fiscal de Flagrancia, Sergio Cúneo, quien al constatar la situación dispuso el pase de jurisdicción a la UFI de Delitos Especiales. Luego se presentó en el lugar el fiscal César Recio, que tomó la conducción de la investigación.

Por directivas de la fiscalía interviniente, los dos aprehendidos quedaron formalmente vinculados a la causa que se instruye en la Comisaría 26ta. Uno fue trasladado a la Comisaría 23ra y el otro permaneció en la 26ta, mientras continúa la pesquisa para establecer la mecánica del ataque y la responsabilidad de cada uno en el hecho. El Peugeot 208 y el arma secuestrada quedaron a disposición de la investigación judicial.