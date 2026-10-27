La UFI Delitos Especiales investiga un ataque en Chimbas que dejó a un adolescente grave y a su tío herido. El caso fue caratulado como tentativa de homicidio.

Detrás de la violencia registrada el lunes por la noche en Chimbas hubo un conflicto por la sustracción de una máquina de soldar, según datos policiales aportados a Telesol Diario. El hecho derivó en un enfrentamiento entre unas 20 personas en el Barrio 7 Conjuntos y obligó a intervenir a divisiones de Infantería, el grupo GERAS, el GAM y el Comando Radioeléctrico. La secuencia dejó dos heridos de bala y abrió una causa penal por tentativa de homicidio.

De acuerdo con la información policial, la tensión se inició pasadas las 19:30 con un reclamo vinculado a esa herramienta de trabajo, que primero había sido presentada como una persecución por robo en el Barrio Centenario. Luego, la disputa se trasladó al Barrio 7 Conjuntos, donde una facción antagónica irrumpió en la Manzana C. En ese punto, la esquina quedó en medio de pedradas y detonaciones de armas de fuego, en un episodio que escaló en pocos minutos.

Dos heridos y traslado al hospital

En medio del tiroteo resultaron baleados un adolescente de 16 años y su tío, Maximiliano Alejandro Calle Roldán, de 21 años, alias “el Negro de la mecha”, según informó la Policía. El menor recibió un proyectil en el tórax y fue derivado junto con su familiar al Hospital Guillermo Rawson. El joven permanece internado en grave estado de salud, mientras que su tío fue alcanzado en la zona del abdomen.

Intento de linchamiento

La identificación del presunto tirador, Antonio Kevin Moreno Castro, de 22 años, alias “Pequeno” o “Pecoso”, derivó después en una nueva movilización. Según la fuerza, allegados y familiares de las víctimas fueron hasta su casa, en la Manzana G del Barrio 19 de Noviembre, con la intención de hacer justicia por mano propia. La Policía montó un cordón táctico para impedir el ingreso al domicilio, extraer al acusado y trasladarlo bajo máxima seguridad a otra dependencia, ante el riesgo de represalias.

La causa judicial

El expediente quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, a cargo del fiscal Iván Grassi y del juez de garantías Diego Sanz. La causa fue caratulada como tentativa de homicidio bajo el legajo MPF-SJ-26372-2026. Con ese encuadre procesal, la investigación deberá determinar la mecánica del ataque, la participación de cada involucrado y la eventual responsabilidad penal de los identificados. El estado de salud del adolescente y la evolución de las pericias serán variables centrales para los próximos pasos del expediente.