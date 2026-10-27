A dos días de que Gemma Álvarez cumpliría 35 años, su familia convocó a una jornada de justicia en Chimbas mientras la Fiscalía espera las últimas pericias para definir la acusación formal.

La familia de Gemma Álvarez convocó a una jornada pacífica de encuentro y pedido de justicia para este jueves 29 de octubre, fecha en la que la joven cumpliría 35 años, en el marco de la investigación por su femicidio. La actividad se realizará en la plaza San Cayetano, ubicada en el Parque Industrial del departamento de Chimbas, donde familiares, amigos y vecinos podrán reunirse para recordarla. La convocatoria busca mantener vigente el reclamo judicial mientras avanza la causa, que tiene como imputado a un hombre detenido con prisión preventiva.

Pericias pendientes

Según informó el fiscal de la causa, Nicolás Schiattino, de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) Delitos Especiales, restan completar estudios de ADN y recibir el dictamen de la pericia psicológica practicada al imputado, quien permanece detenido con prisión preventiva dispuesta por un año. Una vez concluidas esas diligencias, la Fiscalía podrá avanzar hacia la presentación de la acusación formal, señaló Schiattino. En esa instancia se definirá si el proceso continúa mediante un juicio común o un juicio abreviado.

Prisión perpetua, la pena prevista

Consultado sobre la pena que podría recibir el imputado, Schiattino indicó que tanto en un eventual juicio abreviado como en un juicio común la pena prevista es la prisión perpetua. La calificación legal aplicada por la Fiscalía contempla el delito de femicidio, agravado por el vínculo entre el imputado y la víctima y por la existencia de un contexto de violencia de género, precisó el fiscal. A ese cargo se suma, en concurso real, el delito de incumplimiento de una orden judicial, ya que el imputado tenía vigente una prohibición de acercamiento hacia Gemma Álvarez.

Un reclamo que continúa

El encuentro del jueves será, según sus organizadores, una oportunidad para que la familia vuelva a expresar públicamente su pedido de justicia por Gemma Álvarez, en el día en que la joven habría celebrado sus 35 años. Quienes necesiten acompañamiento o asesoramiento en situaciones de violencia de género pueden comunicarse con la línea 144, de atención gratuita y disponible las 24 horas.

Datos a seguir: la Fiscalía deberá confirmar cuándo recibe los resultados de ADN y de la pericia psicológica para determinar la fecha de formalización de la acusación y si el caso se resolverá por juicio abreviado o juicio común.