La causa por la agresión ocurrida el 21 de septiembre al cierre del partido entre Unión de Villa Krause y Sportivo Desamparados quedó cerrada en los tribunales locales mediante una resolución alternativa de conflictos. El expediente había sido impulsado por una denuncia por hechos de violencia en el ámbito deportivo y terminó con la homologación de un acuerdo de reparación integral. La salida judicial fue tramitada por el Ministerio Público Fiscal.

Acuerdo homologado En una audiencia posterior a la denuncia, la jueza Celia Maldonado de Álvarez homologó el entendimiento entre el imputado, el director técnico de Sportivo Desamparados, Mauricio Del Cero (49), y el denunciante, el preparador físico de Club Atlético Unión de Villa Krause, Adrián Dalmiro Arnau. Según el documento firmado el 1 de octubre, Del Cero se comprometió a pagarle a Arnau $100.000 en efectivo en concepto de resarcimiento económico. El plazo fijado para cumplir con ese pago vence el 10 de noviembre.

Hechos investigados La denuncia describió que, una vez finalizado el encuentro en las instalaciones del club rawsino, Del Cero habría golpeado a Arnau con una trompada. De acuerdo con la presentación del Ministerio Público Fiscal, la víctima cayó al piso y el entrenador se retiró del lugar. El legajo incorporó un informe médico legal que indicó que Arnau sufrió una hemorragia en uno de sus ojos y recibió 3 días de incapacidad. Con esos elementos, Del Cero había quedado imputado por el delito de lesiones en calidad de autor.

Intervención fiscal La audiencia contó con la participación de la fiscal Daniela Pringles y de las ayudantes fiscales Paula Soto y Alejandra Rossi, en representación de la UFI Genérica. La defensa técnica del imputado estuvo a cargo de los abogados Federico Victoria y Martín Zuleta. Arnau prestó su consentimiento a través de Zoom, según consta en la resolución judicial.

Consecuencia procesal Además del resarcimiento económico, el acuerdo estableció que ambas partes no realizarán nuevos actos turbatorios ni de hostigamiento mutuo. Con esa homologación, la acción penal quedó extinguida y el expediente cerró en el fuero local. El cumplimiento del pago antes del 10 de noviembre es la última variable pendiente en el caso.