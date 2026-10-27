Las familias de Natalí Leiría y Avril informaron avances en sus tratamientos tras el accidente en Río Negro. Luana murió el 18 de octubre y sigue presente en los mensajes de sus allegados.

Las familias de Natalí Leiría y Avril informaron este lunes 26 de octubre que la primera respondió favorablemente a una cirugía compleja y que la segunda será operada este martes 27 de octubre en Neuquén. El parte fue difundido por los allegados, en el marco de la recuperación posterior al accidente ocurrido en Río Negro. La evolución de ambas continúa bajo seguimiento médico y familiar.

Cirugía de Natalí

Natalí fue sometida a una intervención extensa en la que se realizaron tareas de estabilización de cadera y osteosíntesis, técnica utilizada para fijar huesos en determinadas fracturas. Según el comunicado, el procedimiento tuvo resultados satisfactorios. La operación estuvo a cargo de los traumatólogos Emiliano Costa Jiménez y Emiliano García Coloccini, junto al anestesiólogo Mariano Ceballos. Tras la cirugía, el equipo resolvió mantenerla sedada durante la noche del lunes para favorecer su descanso y controlar el dolor.

Próxima intervención de Avril

Avril permanece internada en la Clínica San Lucas Pediátrica de Neuquén, donde se prepara para una nueva etapa de tratamiento. De acuerdo con lo informado por sus familiares, la operación en una de sus piernas está programada para este martes 27 de octubre, a las 10. Los allegados señalaron que esperan novedades sobre la intervención y agradecieron el trabajo de los equipos médicos que intervienen en la atención.

El recuerdo de Luana

Las novedades sobre la evolución de Natalí y Avril conviven con el dolor por la muerte de Luana, quien falleció tras el accidente del 18 de octubre en Río Negro. En el comunicado, las familias remarcaron el acompañamiento recibido y sostuvieron que atraviesan este proceso con unidad. “Seguimos unidos, con la fuerza del amor y el recuerdo siempre presente de nuestra querida y amada Luana”, expresaron al cierre del mensaje.

Si la evolución de Natalí se mantiene favorable, este martes comenzará de manera progresiva el proceso para despertarla, según el parte difundido por sus allegados. En paralelo, la cirugía de Avril marcará un nuevo paso en su recuperación, mientras las familias esperan la evolución de ambas pacientes bajo seguimiento médico.