Un adolescente de 16 años y su tío quedaron internados en el Hospital Rawson tras un enfrentamiento en Chimbas. La Justicia investiga el origen del hecho y hay un detenido.

Lo que habría comenzado con un intento de robo terminó en un enfrentamiento armado en Chimbas durante la noche del lunes, con dos personas heridas de bala y un detenido. El episodio ocurrió después de las 19.30 y obligó a una intervención policial para contener a los grupos enfrentados y asistir a los lesionados.

Según las primeras versiones que manejan los investigadores, la secuencia se inició en el barrio Centenario, cuando una o más personas habrían intentado ingresar a una vivienda para sustraer elementos. A partir de ese hecho, vecinos habrían salido en persecución de los sospechosos, lo que extendió el conflicto hacia el Conjunto 7. Allí, el cruce entre dos grupos escaló hasta derivar en una pelea con detonaciones de armas de fuego.

Dos heridos y traslado al Rawson

En medio del enfrentamiento, un adolescente de 16 años recibió un disparo en el tórax. Su tío, identificado como Maximiliano Roldán Callet, fue alcanzado por otro proyectil en la zona abdominal. Ambos fueron trasladados al Hospital Guillermo Rawson, donde permanecían internados al cierre de la información difundida durante la noche. De acuerdo con ese reporte, el cuadro del menor generaba especial preocupación.

Operativo policial e investigación

La magnitud del hecho motivó la presencia de efectivos de la Subcomisaría Cipolletti, personal del Comando y agentes del Cuerpo de Infantería, que intervinieron para dispersar a los participantes y asegurar la zona. En las primeras actuaciones, un hombre quedó detenido por su presunta participación en el episodio y fue trasladado a otra dependencia policial, ante el temor de posibles represalias de familiares de los heridos. La investigación procura establecer cómo se originó la secuencia, quiénes participaron y de dónde provinieron los disparos.

Por el momento, la hipótesis del intento de robo figura entre las líneas iniciales de trabajo. Los investigadores deberán determinar si esa versión se confirma y precisar la responsabilidad de cada interviniente en un caso que comenzó en un barrio y se extendió hasta otro sector de Chimbas.