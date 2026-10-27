Osvaldo José Alvarado Cruz fue apresado este lunes en un café del centro. La causa investiga un ataque a tiros en Rawson que dejó herido a un nene de 8 años.

Osvaldo José Alvarado Cruz, de 52 años, fue detenido este lunes por la mañana en Capital, cuando salía de un café ubicado en las inmediaciones de Tribunales. La captura cerró varios días de búsqueda en el marco de una causa por abuso de armas y lesiones. El hombre está señalado como presunto autor de los disparos efectuados durante una gresca en el barrio El Molle, en Rawson, donde resultó herido un niño de 8 años.

La detención se produjo después de que efectivos de la Brigada lo reconocieran en la zona judicial y confirmaran su identidad al salir del local. Según la información policial, tenía una orden de detención vigente. El traslado se concretó a la Comisaría 3ª, donde quedaron cumplidos los trámites iniciales y el detenido pasó a disposición de la Justicia.

El episodio investigado ocurrió alrededor de las 22 del domingo 18 de octubre en el barrio El Molle. De acuerdo con la reconstrucción policial, varias personas comenzaron a agredirse con piedras y otros elementos contundentes. En ese contexto, un hombre habría sacado un arma de fuego corta y disparado hacia el grupo. Uno de los proyectiles alcanzó a Tiziano González, de 8 años, que se encontraba en las inmediaciones.

El menor sufrió una herida de bala en la pelvis y fue trasladado a la guardia del Hospital Rawson, donde recibió atención médica. Según la información difundida por la Policía, se encontraba en buen estado de salud. La denuncia fue radicada por su abuela, Verónica Riveros, de 48 años, en representación del niño, y a partir de esa presentación se iniciaron las tareas para identificar al presunto autor de los disparos.

Allanamiento y secuestros

Las averiguaciones llevaron a solicitar un allanamiento en la vivienda de Alvarado Cruz, concretado el martes 20 de octubre en el mismo barrio El Molle. En ese procedimiento, la Policía secuestró cinco armas de fuego: un revólver Taurus calibre .357 Magnum, una carabina semiautomática calibre .22, una carabina de repetición calibre 7,65 milímetros, una escopeta calibre 12 y un arma de aire comprimido calibre 5,5. También incautó municiones de distintos calibres y documentación vinculada con la tenencia de armas a nombre del sospechoso.

Entre los elementos secuestrados figuran 13 cartuchos calibre 12, 38 cartuchos calibre .357, 34 cartuchos calibre 7,65 y seis cartuchos calibre 9 milímetros, además de un balín calibre 5,5. Todo el material quedó a disposición de las actuaciones judiciales. Pese al resultado del allanamiento, el sospechoso no había sido localizado en ese momento.

Próximos pasos

Con la detención concretada este lunes, la investigación deberá avanzar para establecer con precisión las circunstancias del ataque y definir las responsabilidades penales que correspondan. La causa sigue abierta y se apoya en la denuncia, los testimonios reunidos y el material secuestrado durante el allanamiento. El expediente quedó ahora en etapa de profundización probatoria bajo la órbita judicial.