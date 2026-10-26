El hecho ocurrió este lunes en el barrio Talacasto, durante la siesta. La Policía intenta identificar al presunto agresor y establecer cómo se inició el conflicto.

Un adolescente resultó herido de bala este lunes durante una pelea entre dos familias en el barrio Talacasto, en Chimbas. El episodio ocurrió en horas de la siesta y derivó en un operativo policial para determinar cómo se produjo el enfrentamiento y quién efectuó el disparo.

De acuerdo con las primeras informaciones, el conflicto se habría iniciado cuando uno de los grupos acusó al otro de haber cometido un robo. Esa discusión escaló hasta convertirse en una pelea en la que el menor fue alcanzado por un proyectil. Por el momento, no se informaron precisiones oficiales sobre la secuencia completa de los hechos.

Tras el ataque, el adolescente fue trasladado al Hospital Rawson. Hasta ahora no trascendieron detalles sobre la gravedad de las lesiones, por lo que su evolución médica quedó como una de las variables pendientes del caso. La intervención sanitaria fue inmediata después del episodio, según los datos disponibles.

Investigación policial Fuentes vinculadas al caso señalaron que la disputa entre ambos grupos no sería nueva y que habría personas con antecedentes delictivos de los dos lados. Esa referencia, sin embargo, no fue acompañada por información judicial en el material disponible, por lo que se mantiene como un dato de contexto y no como una confirmación procesal. Mientras tanto, efectivos policiales trabajan para identificar y localizar al presunto autor del disparo y a las demás personas involucradas.

Antecedente reciente El caso se suma a otro episodio ocurrido el lunes de la semana pasada en el barrio El Molle, en Rawson, donde un niño de 8 años recibió un disparo en la zona de la pelvis durante un enfrentamiento entre familias. En aquella ocasión, el menor también fue trasladado al Hospital Rawson para recibir atención médica. La reiteración de hechos de este tipo en distintos departamentos mantiene bajo seguimiento el accionar policial y la evolución de las víctimas.