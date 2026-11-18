El hecho ocurrió este miércoles en Rivadavia, sobre avenida Ignacio de la Roza. Emanuel Ortiz, de la Policía Comunal, salvó al animal y luego logró salir del cauce.

Un efectivo de la Policía Comunal de Rivadavia, identificado como Emanuel Ortiz, rescató este miércoles a un perro que estaba en peligro en un canal sobre avenida Ignacio de la Roza, en las inmediaciones de las cabinas climatizadas de la Universidad Católica. La maniobra terminó con el agente arrastrado por la corriente durante aproximadamente 50 metros.

El episodio se produjo cuando el canal llevaba un importante volumen de agua y el animal, de gran tamaño, no lograba salir por sus propios medios. Antes de la intervención policial, un grupo de estudiantes de un establecimiento educativo de la zona había intentado auxiliarlo, pero la fuerza del agua les impidió concretar el rescate. La situación cambió cuando un patrullero pasó por el lugar y una persona que seguía la escena alertó al efectivo sobre el riesgo que corría el perro.

Intervención en el cauce Ortiz dejó su celular dentro del móvil y se arrojó al canal para alcanzar al animal. Según el relato de la secuencia, la corriente lo desplazó mientras intentaba sujetarlo hasta que consiguió sacarlo del agua. Luego de poner a salvo al perro, el uniformado continuó siendo arrastrado por el caudal y recién pudo abandonar el canal varios metros más adelante, completamente mojado.

Identificación del agente El protagonista fue identificado como Emanuel Ortiz, integrante de la Policía Comunal de Rivadavia. Su accionar fue destacado por una persona que presenció todo el episodio y describió que el policía arriesgó su integridad para salvar al animal. El hecho no informó heridos ni daños materiales, pero expuso el riesgo que implican los canales con alto caudal en un sector urbano y de tránsito frecuente.

Dato útil La escena ocurrió sobre avenida Ignacio de la Roza, cerca de las cabinas climatizadas de la Universidad Católica, un punto que quedó como referencia del rescate y del peligro que representó el cauce en ese tramo.