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En la investigación por la muerte de Franco Jara, el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi, encabezó una inspección ocular en la vivienda de la víctima, en el departamento Albardón. Durante el procedimiento judicial se relevaron pruebas y se entrevistó a vecinos y allegados. Según esas declaraciones, el joven habría sido golpeado delante de sus familiares durante la intervención policial.

El caso se remonta al sábado 14 de noviembre, cuando Jara fue detenido en el barrio Lozano I y luego trasladado a la Comisaría 18°, dependencia en la que se produjo su fallecimiento durante la madrugada del domingo. La secuencia investigada incluye la actuación policial previa a la muerte y las circunstancias posteriores dentro de la seccional. Ese tramo del expediente resulta central para establecer responsabilidades y reconstruir la cadena de hechos.

Autopsia y calificación provisional Los resultados preliminares de la autopsia confirmaron que se trató de una muerte violenta, de carácter homicida, producto de golpes. El informe detalló lesiones en la cabeza, entre ellas cefalohematoma en la región temporal izquierda, edema cerebral y hemorragia subdural, además de edema pulmonar. Esa base pericial orienta la pesquisa sobre el mecanismo de la muerte y el eventual encuadre penal.

Detenciones y próximos pasos Por el caso ya están detenidos seis efectivos policiales, y el último en ser aprehendido fue el sargento Juan Eduardo Zamora, integrante de la Unidad Coordinadora de Departamentales. Con las medidas probatorias aún en curso para determinar el rol exacto de cada uniformado, la Fiscalía fijó para este jueves 19 de noviembre la audiencia de formalización. En esa instancia se darán a conocer los hechos atribuidos y las calificaciones legales de la acusación.