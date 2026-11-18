La Justicia analiza la denuncia de la viuda de Héctor Omar Schwenzel, que cuestionó la atención médica y el regreso del cuerpo a su casa. La autopsia será clave para determinar la causa de muerte.

La Justicia investiga la muerte de Héctor Omar Schwenzel, ocurrida el lunes, a partir de una denuncia presentada en la Comisaría Cuarta por su pareja. La mujer, de 71 años y enfermera, sostuvo que una ambulancia retiró al hombre de su casa para un estudio médico y, horas después, lo devolvió sin vida, sentado en un sillón del living.

Según el relato de la denunciante, Schwenzel convivía con ella desde hacía 43 años y tenían cuatro hijos en común. También afirmó que no registraba enfermedades previas, no consumía adicciones ni medicamentos habituales, aunque dos meses antes había comenzado con dolores estomacales.

Antecedentes médicos

Por ese cuadro, consultó a su médica de cabecera en la Sociedad de Fomento del Barrio Colón, quien le indicó una endoscopia, es decir, un estudio para examinar el interior del estómago con una cámara, en el Hospital Español. El procedimiento estaba programado para la mañana del lunes, pero no pudo realizarse. Cerca de las 11, Schwenzel regresó a su casa consciente, aunque con un comportamiento que su pareja consideró fuera de lo habitual. Le dijo que le habían aplicado una inyección y que sentía mareos y un cansancio extremo.

El agravamiento

Alrededor de las 14, la situación empeoró cuando el hombre refirió un fuerte dolor en el pecho y en el cuello. Su pareja, que trabaja como enfermera, le controló los signos vitales y advirtió presión y pulso bajos. Ante la urgencia, llamó al 911, donde le indicaron que debía gestionar la asistencia a través de PAMI. La ambulancia llegó a las 14.45 y, según la denuncia, Schwenzel ya había entrado en paro cardíaco; un médico inició maniobras de reanimación.

La denunciante cuestionó la atención dentro de la unidad y sostuvo que el dispositivo para asistir la respiración no fue colocado de manera correcta. Además, relató que antes del traslado un integrante del equipo le advirtió que no sabía a qué centro de salud podrían llevar al paciente, porque algunos hospitales podían rechazar el ingreso si ya estaba fallecido. Según su presentación, alrededor de las 16.30 la ambulancia regresó a la casa con el cuerpo de Schwenzel y el personal lo dejó sentado en un sillón del living.

La investigación

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal del fiscal Cristian Aguilar, que deberá determinar si existieron demoras o irregularidades en la atención y en el traslado. La autopsia será la medida central para establecer la causa exacta de la muerte y definir los próximos pasos de la investigación.