La Justicia cerró la causa con suspensión de juicio a prueba por un año. Las imputadas deberán pagar sumas en cuotas y entregar cajas de leche.

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Tres mujeres denunciadas por una pelea de septiembre en Las Chacritas obtuvieron este miércoles 18 de noviembre la suspensión de juicio a prueba, conocida como probation, por el plazo de un año. La resolución evitó la realización de un juicio oral y dejó sin condena penal a las imputadas en esta etapa del proceso.

El episodio quedó ligado a una causa por hechos de violencia ocurridos en septiembre de este año, cuando una gresca de varias personas derivó en pedradas, lesionados e incluso un incendio. En ese contexto, una mujer de apellido Jofré intervino para retirar a su hijo de la pelea y fue golpeada por Ayelén Marisol Pérez López, según la acusación incorporada al expediente. El informe médico citado en la causa indicó hematomas en la cabeza y en una pierna, con cinco días de incapacidad, lesiones que fueron encuadradas como leves.

La causa y las partes

La investigación estuvo a cargo de la UFI Genérica, con intervención de la fiscal Daniela Pringles y del ayudante fiscal Rodrigo Herrera. La defensa de las tres imputadas fue asumida por la abogada María Filomena Noriega. La primera audiencia de formalización se había realizado el 7 de septiembre contra Marcela Carina López, imputada por tres hechos de lesiones y amenazas simples en concurso real, y contra Dayana Machuca, acusada por dos hechos de lesiones leves e incendio.

Resolución judicial

En la audiencia de este miércoles, también se formalizó a Pérez López como coautora del delito de lesiones leves en perjuicio de Jofré. La resolución fue adoptada por la jueza de Garantías Mabel Moya y homologó la probation para las tres involucradas, con el consentimiento expreso de las denunciantes. El expediente quedó atravesado por denuncias cruzadas, ya que las tres mujeres beneficiadas también habían radicado presentaciones por el mismo episodio.

Reparación y cumplimiento

Como condición del beneficio, las imputadas no deberán cumplir tareas comunitarias. En su lugar, cada una tendrá que entregar ocho cajas de leche de un kilo, de calidad promedio o alta, dentro de un plazo de seis meses. Además, se fijaron pagos en concepto de reparación económica simbólica según la situación procesal de cada una: Marcela Carina López abonará $400.000 en cuatro cuotas mensuales de $100.000; Dayana Machuca pagará $200.000 en dos cuotas; y Ayelén Marisol Pérez López afrontará $100.000 en un solo pago.

Con la probation concedida por un año, el seguimiento de la causa queda atado al cumplimiento de esas obligaciones y a las condiciones fijadas por el tribunal. Si no se registran incumplimientos, las imputadas evitarán una condena penal en este expediente.