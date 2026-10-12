El hecho ocurrió el sábado a la noche en Rawson. La causa quedó caratulada como hurto simple y un cuchillo fue secuestrado en el procedimiento.

Un policía que se dirigía a su casa en su moto particular intervino el sábado a las 22:47 en un procedimiento por la sustracción de un celular en Rawson. El efectivo observó a un hombre que corría mientras otro lo perseguía y se detuvo para averiguar qué ocurría. Según informó la Policía a Telesol Diario, el hombre que perseguía al sospechoso le dijo que le habían robado su teléfono.

El episodio se registró en inmediaciones de calle 5 y Vidart, en una zona donde luego se desplegó la búsqueda del presunto autor. A partir del aviso, comenzó una persecución que terminó pocos minutos después en la intersección de Juan de la Torre y José Córdoba, donde el sospechoso fue aprehendido. La intervención permitió recuperar el celular y dar inicio a las actuaciones judiciales.

Secuestro y recuperación

Cuando arribaron los móviles del Comando Radioeléctrico Sur, los efectivos realizaron un palpado de urgencia al detenido y hallaron un cuchillo entre sus prendas. Después rastrillaron la zona y encontraron el teléfono en el interior de una cuneta. El aparato fue identificado como un Samsung A04 azul oscuro, con funda negra tipo libro, y quedó secuestrado como parte del procedimiento.

Más tarde se presentó el damnificado, un hombre de 52 años, quien reconoció el celular como de su propiedad e identificó al aprehendido como el presunto autor de la sustracción. La identificación policial del sospechoso corresponde a Exequiel Ariel Gómez, de 29 años, con domicilio en el barrio Buenaventura Luna, en Rawson. La presunción de autoría deberá ser evaluada en el marco de la causa.

Intervención de Flagrancia

Tras la intervención del ayudante fiscal de Flagrancia, Alejandro Solera, se dispuso iniciar el procedimiento especial correspondiente por una causa caratulada como hurto simple. El caso quedó bajo intervención de la UFI Flagrancia, que continuará con las actuaciones procesales. Por el momento, el dato relevante es que el celular fue recuperado y el arma blanca quedó secuestrada en el expediente.