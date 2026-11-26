Celeste Achem denunció que le vaciaron su comercio en calle Santa Fe. Tras el hecho, organizó una feria y pidió aportar datos sobre la mercadería sustraída.

La comerciante Celeste Achem denunció que delincuentes ingresaron a su local de ropa deportiva, ubicado sobre calle Santa Fe, entre Catamarca y Sarmiento, y se llevaron prácticamente toda la mercadería. Según relató, el robo ocurrió la noche del sábado 21 de noviembre y fue advertido recién el domingo 22, cuando llegó al negocio y lo encontró casi vacío. La damnificada difundió el caso en sus redes sociales y sostuvo que incluso sustrajeron las perchas.

En un video, Achem afirmó: “¡Me robaron todo! El sábado 21 de noviembre entraron a mi local en la noche y se llevaron absolutamente todo”. También explicó que decidió no hacer pública la situación de inmediato para no entorpecer la investigación policial. Según su testimonio, atravesó dos días de fuerte angustia y dificultad para hablar sobre lo ocurrido.

Posible modalidad previa

Además de describir el robo, la comerciante advirtió sobre una presunta modalidad que, según su interpretación, habría sido usada para marcar comercios. Contó que el viernes anterior encontró cajas en la vereda del local, que al día siguiente seguían allí y que luego desaparecieron. Después de hablar con otros comerciantes, dijo que comenzó a sospechar que esos elementos podían servir para identificar negocios que luego serían atacados.

“Te dejan cajas, no necesariamente tiene que ser al frente de tu local, puede ser un poco más al costado. Te marcan cruces en los árboles, te hacen símbolos en las veredas. Y de esta manera le avisan a los demás cuál es el local que tienen que robar”, advirtió Achem. En el mismo mensaje señaló que, tras el robo, hubo un nuevo intento de ingreso al comercio durante la noche anterior a la publicación del video, aunque en esa oportunidad no lograron entrar.

Reacción comercial

Ante la pérdida de mercadería, Achem organizó una feria para intentar recomponer parte de sus ingresos. También pidió colaboración a clientas y seguidores para identificar prendas que puedan aparecer en otras cuentas o perfiles de redes sociales. Solicitó que, si encuentran productos que coincidan con los sustraídos, le envíen capturas de pantalla para aportar información útil.

La comerciante además llamó a no comprar mercadería de dudosa procedencia. “Si te ofrecen mercadería y vos ves medio dudoso, tenés que saber que esa mercadería es robada. Comprarla también te vuelve cómplice”, manifestó. En su mensaje aclaró que no cuestiona el trabajo de la Policía ni de la Justicia y aseguró que los efectivos están trabajando en el caso.

Por último, Achem dijo que continuará informando las novedades mientras intenta reconstruir su negocio después del robo. La investigación sigue en curso y, por ahora, la comerciante concentra sus esfuerzos en recuperar parte de la mercadería y reunir datos que ayuden a ubicarla.