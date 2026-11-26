Tres hombres habrían asaltado a un remisero en el barrio San Martín y le robaron un celular. Un sospechoso de 29 años fue aprehendido en el Teresa de Calcuta y quedó notificado de la causa.

Un remisero fue asaltado en el barrio San Martín, en Pocito, por tres hombres que, según la denuncia policial, fingieron ser pasajeros y le sustrajeron un teléfono celular tras agredirlo con un culatazo. El operativo terminó con la aprehensión de Ángel Andrés Figueroa, de 29 años, en el barrio Teresa de Calcuta, aunque después quedó en libertad tras ser notificado de la causa.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Comando Radioeléctrico Sur, que fueron alertados por un asalto cometido contra un remisero en el interior del barrio San Martín. De acuerdo con la información difundida por la Policía a Telesol Diario, los agresores escaparon hacia el barrio Teresa de Calcuta después de robar un celular Samsung.

Al recorrer esa zona, los uniformados detectaron a un hombre de ropa oscura que intentó ocultarse detrás de un grupo de personas al advertir la presencia policial. Cuando intentaron identificarlo, el sospechoso huyó en distintas direcciones y se inició una persecución a pie contra un individuo identificado como Ahumada, a quien la fuerza señaló como conocido en el ambiente delictivo. Ese hombre logró escapar por los fondos de viviendas de la manzana P y se perdió de vista.

Identificación del sospechoso

Minutos después, los policías observaron a otro hombre con remera azul de franjas horizontales blancas y rojas y pantalón de jean, que intentó ingresar a un comercio para evitar el control. Los efectivos lo interceptaron e identificaron como Ángel Andrés Figueroa, domiciliado en la manzana R del barrio Teresa de Calcuta, en Pocito, según precisaron en la fuerza. En ese momento, el hombre insultó a los policías y fue aprehendido.

Ya en sede policial, la víctima relató que había levantado un pasaje en la esquina de Mitre y General Acha, en Capital, con destino al barrio San Martín. Indicó que, durante el viaje, tres hombres lo atacaron y le dieron un culatazo con un arma de fuego para robarle un celular Samsung modelo A17. También confirmó que las prendas del aprehendido coincidían con las de uno de los asaltantes.

Tras las consultas con el sistema acusatorio, intervino la UFI Delitos contra la Propiedad en el legajo 480/26, caratulado como robo agravado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en poblado y en banda. Además, se inició el expediente contravencional 1948/26. El sospechoso fue notificado de la causa y luego recuperó la libertad, mientras continúa la investigación sobre la participación del resto de los involucrados.