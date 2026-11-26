Marcelo Mena Muñoz respaldó la desvinculación de Santiago López González tras la denuncia pública y el audio difundido por su expareja. El club también anunció charlas de prevención y busca cubrir la vacante en inferiores.

Atlético Minero desvinculó a Santiago López González de las divisiones inferiores luego de la denuncia pública por violencia de género formulada por Lourdes Selene Serignani. La decisión fue confirmada por el presidente del club, Marcelo Mena Muñoz, quien sostuvo que la institución no esperó una definición judicial antes de actuar. Según explicó, la medida respondió al material difundido y al rol formativo de la entidad.

El caso tomó estado público cuando Serignani relató en redes sociales presuntos episodios de violencia durante cerca de un año de relación con el exfutbolista de Desamparados, Marquesado y Trinidad, entre otros clubes. En esa publicación describió agresiones físicas, control, hostigamiento y un episodio de índole sexual, además de difundir un audio en el que, según la nota original, se oye al hombre insultándola y gritándole. La exposición del caso derivó en la reacción inmediata de la dirigencia de Atlético Minero.

La postura dirigencial En diálogo con el programa Amanecidos, Mena Muñoz justificó la decisión de la comisión directiva. “Más allá de que se pierda una fuente de trabajo, no se puede avalar ningún tipo de violencia: ni de género, ni laboral, ni verbal, ni física. Nosotros no íbamos a esperar una determinación judicial, no íbamos a ser cómplices de la realidad”, afirmó. También vinculó la medida con la tarea educativa del club y sostuvo que deben formar “niños a los que debemos formar en valores”.

El dirigente dijo que la situación sorprendió a toda la estructura de la institución, porque López González trabajaba en las categorías 10ª, 9ª y 8ª sin antecedentes internos de reclamos. “Nunca tuvimos quejas ni de los encargados de inferiores ni de sus compañeros. Era un profe que iba, cumplía y estaba para trabajar con los niños. Nos sorprendió esto, pero ante la sorpresa actuamos en consecuencia”, señaló. También indicó que la comisión directiva resolvió no pedir un descargo previo porque consideró contundente el audio difundido.

Consecuencias y próximos pasos La salida fue comunicada formalmente por el coordinador de inferiores, Luis Barón. De acuerdo con Mena Muñoz, el acusado respondió “pidiendo disculpas por la situación y nada más”, sin altercados, y entendió que la decisión formaba parte de las consecuencias. Mientras tanto, el club intenta cubrir la vacante antes de las finales que sus categorías formativas afrontarán en San Luis. Además, la dirigencia anunció que organizará charlas de formación y prevención para profesores, dirigentes, jóvenes y padres.

El presidente de Atlético Minero también aclaró que las imágenes de la Primera División que circularon generaron confusión entre algunos jugadores, pero que López González no integraba ese plantel ni tenía vínculo con esa categoría, sino que se desempeñaba en inferiores. Por último, confirmó que ya se comunicó con la denunciante a través de redes sociales y que se puso a disposición. Según relató, ella respondió que pueden conversar “con todo gusto”, aunque pidió respetar sus tiempos.