A horas del siniestro vial ocurrido en la avenida Circunvalación, el fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi, confirmó que la víctima era miembro de la Policía de San Juan y cumplía funciones en la División Científica. Según explicó en diálogo con TELESOL, compañeros de la fuerza llegaron al lugar para cubrir el operativo y algunos lo reconocieron, por lo que debieron ser relevados por personal de Forenses. La identidad del fallecido no fue difundida por las autoridades hasta que su entorno sea informado.

Hipótesis en evaluación







Grassi indicó que en la mecánica del hecho habrían intervenido varios vehículos, entre ellos un Renault Logan y un camión que no permaneció en el lugar. También señaló que hay cámaras de seguridad a pocos metros del punto del impacto, aunque no registran el momento exacto de la colisión, sino la secuencia previa. De acuerdo con el fiscal, esa secuencia coincide con la versión aportada por el conductor del Logan, quien habría impactado al motociclista.

Secuencia del hecho

Siempre según la reconstrucción preliminar, por motivos que todavía se tratan de establecer, el motociclista perdió el control del rodado, cayó sobre la capa asfáltica y luego golpeó el costado trasero del automóvil en el que circulaba un matrimonio. El funcionario judicial aclaró que el eventual contacto con el camión aún está bajo análisis, porque existe una diferencia temporal entre ese posible roce y el momento en que el motociclista impacta contra el auto. Esa diferencia será evaluada a partir de las imágenes disponibles y de las demás medidas de prueba.

Prueba pericial

La presencia del casco fue confirmada por el fiscal, aunque no evitó el desenlace fatal debido a la violencia del golpe. En esta etapa, la fiscalía mantiene abierta la revisión de la secuencia vial para determinar con precisión la responsabilidad de cada vehículo involucrado. La información oficial disponible por ahora se limita a la identificación funcional de la víctima, a la existencia de registros fílmicos cercanos y a la participación de al menos dos rodados en la secuencia investigada.

Próximos pasos

La causa continúa en manos de la UFI Delitos Especiales, que debe completar el análisis de cámaras, testimonios y pericias para establecer la mecánica final del hecho. Hasta que se notifique a los familiares, la identidad de la víctima seguirá sin difusión oficial. La fiscalía también deberá definir si el camión mencionado tuvo o no intervención directa en el episodio, una variable que todavía no fue cerrada por la investigación.