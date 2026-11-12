Un hombre fue condenado a un año de prisión efectiva luego de ser sorprendido en Capital mientras trasladaba una motocicleta que había sido robada minutos antes. La resolución se dictó en el marco del Procedimiento Especial de Flagrancia y derivó en un juicio abreviado entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa.

El hecho ocurrió el lunes 9 de noviembre, alrededor de las 15:40, cuando personal policial realizaba recorridas preventivas por inmediaciones de las calles Díaz y Nueva Argentina. En ese lugar, los uniformados observaron a un sujeto que caminaba junto a una moto de 110 cc. Al entrevistarlo, advirtieron que estaba nervioso y que no podía acreditar la propiedad del rodado.

Reconocimiento del rodado Minutos después apareció el dueño de la motocicleta, quien explicó que la había dejado estacionada frente a un local comercial de avenida Benavídez. Según su relato, al regresar constató que el vehículo había sido sustraído tras violentar el sistema de seguridad. Al ver la moto que trasladaba el sospechoso, reconoció que se trataba de la suya.

Con esa constatación, los efectivos detuvieron al hombre y recuperaron el rodado. La intervención judicial quedó a cargo del fiscal Fernando Micheltorena, con la participación del ayudante fiscal García Thomas. La causa se resolvió mediante un acuerdo de juicio abreviado, mecanismo previsto para terminar el proceso con admisión de responsabilidad y pena consensuada entre las partes.

Situación procesal Además de la condena a prisión efectiva, el acusado fue declarado reincidente y se dispuso su prisión preventiva. Esa condición implica que, por antecedentes previos, el sistema judicial considera que vuelve a cometer delitos luego de una condena anterior. El caso quedó cerrado en esta instancia con la sentencia y la medida cautelar ordenada por la Justicia.