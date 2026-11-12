La Policía ubicó el vehículo de carga involucrado en el choque fatal de Santa Lucía. La UFI de Delitos Especiales analiza cámaras, testigos y pericias para reconstruir el hecho.

La investigación por la muerte de un motociclista en avenida Circunvalación, a la altura de calle San Lorenzo, en Santa Lucía, registró un avance central: la Policía localizó el camión con carretón que participó del siniestro ocurrido este jueves 12 de noviembre.

Fuentes policiales confirmaron que el vehículo ya fue encontrado y que ahora la Justicia deberá resolver las medidas sobre el rodado y sobre su conductor. Entre las hipótesis que se analizan figura la posibilidad de que el chofer no se haya advertido del impacto y haya continuado la marcha. Esa línea de trabajo, por el momento, no fue confirmada como hecho por la investigación.

No se difundieron datos oficiales sobre la identidad del conductor ni sobre la empresa propietaria del camión. El vehículo quedó vinculado a la causa y a disposición de las autoridades judiciales, en el marco de una pesquisa que busca establecer la mecánica del choque y las eventuales responsabilidades.

Prueba y testimonios Para reconstruir lo ocurrido, los investigadores cuentan con imágenes de una cámara de seguridad instalada en el puente de Circunvalación, que habría registrado el episodio y será incorporada al expediente. Además, comenzaron a tomarse declaraciones a personas que estaban en las inmediaciones y que podrían aportar datos sobre el momento del impacto.

Criminalística también realizó pericias y levantó rastros en el lugar para determinar cómo se produjo la colisión. La causa está en manos de la UFI de Delitos Especiales, que deberá definir las circunstancias del hecho y las responsabilidades que pudieran derivarse de la investigación.

De manera extraoficial trascendió que la víctima sería un efectivo policial que trabajaba en la División Criminalística, aunque esa información no fue confirmada oficialmente. Por ahora, el expediente sigue orientado a establecer la secuencia del siniestro, la participación del camión y el contenido de las pruebas ya reunidas por la fiscalía.