Recibieron penas de prisión efectiva por robo, violación de domicilio y amenazas. Durante la fuga, uno ingresó a una vivienda donde había una bebé de siete meses.

Imagen ilustrativa.

Dos hombres fueron condenados en San Juan a penas de prisión efectiva por la sustracción de una motocicleta, la violación de domicilio y amenazas, en un caso que derivó en una persecución policial y en el ingreso de uno de ellos a una vivienda donde había una bebé de siete meses. La resolución se dictó mediante juicio abreviado, con intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad. Ambos fueron declarados reincidentes y quedaron con prisión preventiva.

El hecho ocurrió el 28 de octubre de 2026, cerca de las 10:30, cuando una mujer que realizaba tareas de promoción comercial dejó su moto estacionada frente a un local mientras ingresaba a ofrecer sus productos. Según la investigación, el rodado tenía las llaves colocadas y el casco colgado de uno de los espejos. Una persona advirtió que dos hombres se llevaban el vehículo y dio aviso, mientras la trabajadora y una compañera aportaron a la Policía las características de los sospechosos.

Persecución y fuga

A partir de la denuncia, efectivos de la Subcomisaría Villa Hipódromo montaron un operativo de búsqueda y, cerca de una hora después, localizaron a los dos sujetos cuando circulaban en la motocicleta sustraída. En lugar de detenerse, intentaron escapar. Durante la persecución, uno abandonó el rodado y fue aprehendido a pocos metros, mientras el otro siguió la fuga, perdió el control de la moto y la dejó frente a una vivienda particular.

De acuerdo con la investigación, ese segundo hombre saltó el portón e ingresó sin autorización al domicilio para evitar a los uniformados. En la casa había varias personas, entre ellas una bebé de siete meses, y en medio de la irrupción el intruso provocó la caída del cochecito en el que estaba la niña, que terminó en el suelo. La reacción de los moradores derivó en nuevas amenazas contra una de las mujeres presentes y en una nueva fuga por el patio y una medianera.

Prueba y resolución

La bebé fue trasladada al Hospital Rawson para recibir asistencia y permanecer bajo observación. Según la información incorporada a la causa, no presentó lesiones. La investigación también incluyó el análisis de cámaras de seguridad, cuyos registros permitieron identificar a los dos hombres circulando en el vehículo robado. Con esas pruebas, la fiscal Yanina Galante, de la UFI Delitos contra la Propiedad, avanzó con el expediente y cerró el caso mediante acuerdos de juicio abreviado con las defensas.

La Justicia impuso a uno de los acusados una pena de un año de prisión efectiva y al otro un año y un mes. Además de la declaración de reincidencia, se dispuso la prisión preventiva de ambos. La causa quedó así resuelta en sede judicial por una secuencia que comenzó con el robo de una motocicleta y sumó los delitos cometidos durante el intento de fuga.