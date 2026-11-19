El procedimiento ocurrió este jueves por la tarde y terminó en el Hospital René Favaloro. La joven de 15 años recibió atención médica y quedó en observación.

Una adolescente de 15 años fue trasladada de urgencia al Hospital René Favaloro luego de que comenzara a convulsionar este jueves, alrededor de las 17:30. La derivación se concretó con apoyo policial, tras el pedido de ayuda de su padre a un efectivo que estaba de servicio. El episodio demandó una respuesta inmediata para acelerar el acceso a atención médica.

Según el reporte del procedimiento, el padre de la joven, de 47 años, se acercó al agente en un estado de nerviosismo y explicó que su hija necesitaba ser llevada de inmediato a un centro de salud. A partir de esa comunicación, el funcionario decidió acompañarlos en el traslado. La intervención se orientó a reducir el tiempo de llegada al nosocomio ante un cuadro que requería asistencia urgente.

Traslado asistido

El efectivo condujo el desplazamiento hasta el sector de urgencias de La Rotonda con uso de sirenas y balizas, y además informó la situación al operador de turno. Ese mecanismo permitió coordinar la llegada sin demora al centro asistencial. El operativo estuvo a cargo del agente Martínez, identificado como Halcón TH48, numerario de la casilla de Colonia Rodas.

Una vez en el hospital, la adolescente recibió atención médica y quedó en observación, de acuerdo con la información del procedimiento. El parte no precisa el diagnóstico ni la evolución posterior de la paciente. Tampoco se informaron medidas adicionales más allá de la asistencia inicial y el seguimiento clínico dentro del establecimiento sanitario.

El caso deja como dato central la articulación entre la asistencia policial y la derivación sanitaria en una emergencia. En este tipo de situaciones, la rapidez del traslado resulta determinante para el acceso al tratamiento inicial. La información disponible no agrega otros antecedentes ni detalla nuevos pasos administrativos o médicos posteriores al ingreso al hospital.