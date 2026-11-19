Jenifer Jara sostuvo que los efectivos ingresaron sin orden y golpearon a su hermano. La investigación seguirá durante un año con prisión preventiva en Chimbas.

Los cinco policías acusados por la muerte de Franco Jara quedaron alojados en el Penal de Chimbas con prisión preventiva, mientras la investigación continuará por 1 año. Tras la audiencia de este jueves, Jenifer Jara, hermana de la víctima, habló con TELESOL y afirmó que confía en que habrá justicia.

Versión de la familia

La joven sostuvo que los efectivos “lo reventaron” a golpes y que ingresaron al domicilio sin orden judicial. También señaló que, según su testimonio, los policías “dijeron mentiras” sobre su hermano e intentaron “poner cosas que él no tenía en su domicilio”. En esa línea, afirmó que hubo golpes dentro de la vivienda y que los hechos ocurrieron delante de la familia.

Presencia en Tribunales

Jenifer Jara estuvo presente en Tribunales y dijo que enfrentarse con los imputados le generó “mucha rabia”. “Nadie me devuelve a mi hermano y sé que se hará justicia. Dios lo ve todo”, expresó. Sus dichos se produjeron luego de la audiencia en la que se resolvió la situación procesal de los acusados.

Cuestionamientos al procedimiento

La hermana de la víctima afirmó que existen videos que mostrarían el ingreso al domicilio y que los policías no llevaban orden de allanamiento. Según su relato, los efectivos entraron “de forma brusca” cuando Franco Jara estaba con su familia en el comedor. También cuestionó las declaraciones de los imputados y sostuvo que “no tenían nada” al momento de ingresar a la vivienda.

Lesiones atribuidas

En su testimonio, Jenifer Jara aseguró que su hermano sufrió derrame cerebral, costillas fracturadas y pulmones perforados. “Me lo mataron ellos, le arrancaron la vida con 31 años”, dijo. La investigación seguirá abierta durante el plazo fijado por la Justicia, mientras los cinco acusados permanecen detenidos en Chimbas.