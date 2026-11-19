En la audiencia de formalización, tres de los cinco efectivos imputados dieron su versión sobre el operativo en el barrio Lozano I. La jueza Mabel Moya dictó prisión preventiva y la investigación seguirá por un año.

De izquierda a derecha, Emiliano Cabrá, Eduardo Juan Zamora, Arnaldo Zalazar, Juan Ignacio Recio y Nicolás Godoy . Foto: TELESOL.

La audiencia judicial por la muerte de Franco Jara, de 32 años, dejó las primeras declaraciones de los cinco policías detenidos e imputados por el caso. Ante la jueza Mabel Moya, tres efectivos expusieron su versión sobre el procedimiento realizado en el barrio Lozano I, en Albardón, mientras que otros dos se abstuvieron de declarar. La instancia se desarrolló en el marco de la investigación por el fallecimiento ocurrido después de un operativo policial.

El oficial Emiliano Cabrá fue uno de los primeros en hablar y buscó desligarse de las decisiones operativas. Sostuvo que había una persona de mayor jerarquía a cargo del procedimiento y afirmó: “Yo en ningún momento circulo como agente operativo, agente de dispositivos, ya que había una persona de mayor jerarquía a cargo de todo, que es la que nos guía, nos dice dónde trabajar, dónde ir y qué hacer”. En su relato, identificó al oficial Ramos como quien coordinaba los movimientos y definía las tareas del grupo.

Versión de los efectivos Cabrá señaló además que durante el operativo se ocupó de retirar una motocicleta que había quedado expuesta a piedrazos. También dijo que el procedimiento continuó en la Comisaría 18va de Albardón, donde intervino personal de Drogas Ilegales para realizar el secuestro de sustancias. En otro tramo, insistió en que no ingresó a la vivienda donde se encontraba Jara y que su participación se limitó a tareas en el exterior del domicilio. El cabo Juan Recio también declaró y aseguró: “Quiero dejar claro que yo no ingreso a la casa”. Según explicó, permaneció en las inmediaciones, entrevistó a un hombre que estaba con otras personas fuera de la propiedad, realizó una requisa y luego participó del traslado de los aprehendidos.

La declaración de Recio dejó un dato relevante para la causa cuando su propio abogado le preguntó por la presencia de Ramos. Ante esa consulta, respondió que el efectivo había estado en el lugar y agregó que creía que había ingresado a la vivienda. Consultado por el fiscal, también confirmó que respondía a la jerarquía mencionada previamente por Cabrá. Esa referencia refuerza uno de los puntos que deberá precisar la investigación: quién dio las órdenes durante el procedimiento y qué intervención concreta tuvo cada uniformado.

Seguridad y traslado El tercer efectivo que habló fue Eduardo Juan Zamora, quien dijo que su función era brindar cobertura y seguridad al resto del personal policial. “Yo, como encargado de mantener la seguridad, me voy a llevar a otro lado en este momento. Yo me encargo de la seguridad de ellos, de la cobertura”, declaró. También negó haber ingresado al domicilio, relató que volvió al lugar cuando algunos compañeros regresaron hacia la zona del operativo y reconoció que colaboró para colocarle las esposas a uno de los hombres aprehendidos. Además, explicó que se pidió una ambulancia porque Jara presentaba dificultades y señaló que el llamado lo hizo la oficial de servicio de la dependencia.

Prisión preventiva y plazo de la pesquisa A diferencia de sus compañeros, Arnaldo Zalazar y Nicolás Godoy optaron por no declarar en esta etapa. La audiencia se desarrolló con fuertes cuestionamientos de la Fiscalía, ya que el fiscal Gómez sostuvo que los cuatro efectivos acusados de homicidio agravado participaron de las agresiones contra Jara y afirmó que existen registros audiovisuales que muestran las condiciones en las que llegó a la comisaría. Según esa acusación, el hombre comenzó a manifestar que le faltaba el aire desde el lugar del procedimiento y luego fue filmado en la dependencia policial cuando descendía del móvil tambaleándose y con asistencia de otros uniformados.

Finalmente, la jueza Mabel Moya resolvió dictar prisión preventiva para los cinco policías. Los cuatro acusados de homicidio agravado deberán permanecer cuatro meses detenidos en el Penal de Chimbas, mientras que Cabrá recibió tres meses de prisión preventiva. La investigación penal preparatoria tendrá un plazo de un año y buscará reconstruir las responsabilidades individuales de cada uno de los involucrados en el operativo que terminó con la muerte de Jara.