La Justicia de San Juan cerró una salida alternativa en una causa por lesiones. La imputada podrá pedir el sobreseimiento si cumple con el pago.

La dueña de un perro que saltó una medianera y se abalanzó sobre un niño de dos años en Rawson deberá pagar $80.000 como reparación integral. El caso ocurrió a principios de 2026 y se resolvió esta semana en la UFI Delitos Especiales de San Juan, mediante un acuerdo entre la defensa de la imputada y el fiscal Adolfo Díaz.

La mujer fue identificada como Verónica Susana Madrid, propietaria del animal. La madre del pequeño denunció el episodio luego de que el perro de una vecina ingresara a su propiedad tras saltar la medianera y atacara al nene. El expediente quedó encuadrado como una causa por lesiones y avanzó con una salida alternativa al juicio penal.

Como consecuencia del hecho, el niño sufrió raspones, arañazos y moretones. Según el informe médico incorporado a la investigación, las lesiones no fueron consideradas de gravedad. Ese dato resultó determinante para que la Fiscalía evaluara la posibilidad de una reparación integral en lugar de continuar con el trámite ordinario del proceso.

Acuerdo judicial

La reparación integral fue acordada entre el abogado defensor de la mujer, Rolando Berrido, y el fiscal Adolfo Díaz. La alternativa fue posible por la entidad de las lesiones y por las características del caso, de acuerdo con lo informado en la causa. La madre del niño aceptó el pago de $80.000 como solución alternativa al proceso penal.

Próximo paso procesal

El acuerdo fue homologado por el juez Sergio López Martí. Si Madrid concreta el pago pactado, podrá solicitar posteriormente el sobreseimiento de la causa. El expediente se originó a partir de la denuncia de la madre del menor y de las actuaciones de la Fiscalía, que consideró que las heridas no revestían gravedad y permitían avanzar con esta vía de cierre.