El hecho ocurrió el martes por la noche en el barrio Nuevo de Rincón. Vecinos pidieron una revisión urgente del sistema eléctrico para evitar otro accidente.

Un perro murió electrocutado el martes por la noche en el barrio Nuevo de Rincón, en Albardón, tras tocar una pilastra de alumbrado público ubicada frente al Club Rincón. El episodio reactivó reclamos por la seguridad de la instalación eléctrica en una zona donde había niños jugando en la vereda. La situación quedó bajo observación de los vecinos, que pidieron una intervención inmediata.

Según relataron residentes del lugar, el animal estaba jugando junto a un grupo de chicos cuando entró en contacto con la estructura y recibió una descarga eléctrica. La muerte se produjo en el acto, de acuerdo con ese testimonio. El hecho generó preocupación en las familias del barrio por el riesgo que representó para quienes estaban en la zona en ese momento.

Reclamo vecinal

La dueña del perro manifestó su malestar en redes sociales y sostuvo que personal de la Municipalidad había trabajado en esa misma pilastra durante el día anterior. En su mensaje, expresó: “Ayer estuvo la Municipalidad trabajando en esa pilastra de luz. Hoy nuestro perro tocó la pilastra y murió electrocutado. La muerte de nuestro perro nos duele... pero ¿y si hubiera sido un niño?”. La publicación reforzó el pedido de explicaciones sobre el estado de la instalación.

Tras el episodio, los vecinos reclamaron una intervención urgente del Municipio y de la empresa responsable del servicio eléctrico. Solicitaron que se inspeccione la instalación para determinar el origen de la descarga y verificar si existen otras estructuras en condiciones similares. El planteo vecinal apunta a prevenir nuevos accidentes en un sector de circulación cotidiana para las familias del barrio.

Investigación en curso

Mientras persiste la preocupación en Albardón, la Policía trabaja para esclarecer las circunstancias del episodio y establecer qué provocó que la pilastra quedara electrificada. Por el momento, no se informaron conclusiones oficiales sobre el origen de la descarga. Los residentes esperan medidas concretas para garantizar la seguridad en el sector y evitar que una nueva falla alcance a una persona, especialmente a los niños que transitan y juegan en la zona.