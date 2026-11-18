El episodio ocurrió en el Hotel San Juan y derivó en una causa por daño simple, amenazas simples y lesiones. La UFI Flagrancia intervino tras la aprehensión de la pareja.

Un conflicto por una deuda de alquiler terminó con dos personas detenidas y daños en una habitación del Hotel San Juan, ubicado en avenida Córdoba 317 Este, en el centro capitalino. Según informó la Policía a Telesol Diario, el hecho ocurrió alrededor de las 9:25 y quedó en manos de la UFI Flagrancia.

De acuerdo con la denuncia del encargado del establecimiento, de 54 años, el problema se originó cuando reclamó a los ocupantes de una habitación que abonaran el dinero adeudado por el alquiler. A partir de ese planteo, siempre según el relato policial, los inquilinos reaccionaron con insultos y agresiones físicas. La fuerza identificó a los involucrados como Matías Damián Ríos, de 35 años, y Leonor Renee Muñoz Poblete, de 34.

El damnificado sostuvo que ambos le propinaron golpes, aunque sin provocarle lesiones. Antes de retirarse del hotel, además, habrían ocasionado destrozos en el mobiliario de la habitación. Entre los elementos dañados se contabilizaron una cama, una mesa de luz y un ventilador, de acuerdo con la información policial difundida por el mismo medio.

Detención a pocas cuadras

Tras recibir las características de los sospechosos, personal del Cuerpo Especial de Vigilancia desplegó un operativo de búsqueda. La localización se concretó en inmediaciones de avenida Córdoba y calle Caseros, a unas tres cuadras del lugar del incidente. Allí quedaron aprehendidos ambos involucrados.

El expediente quedó caratulado como daño simple, amenazas simples y lesiones. En esta etapa procesal, la calificación es provisoria y deberá ser evaluada por la fiscalía interviniente a partir de las actuaciones reunidas en el lugar y de las declaraciones incorporadas al caso.