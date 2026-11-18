Una mujer de 39 años denunció a su expareja en Capital por agresión física y robo. Intervino el CAVIG y la investigación quedó en el Sistema Acusatorio.

Una mujer de 39 años denunció en Capital que su expareja la siguió, la obligó a subir a un auto, la golpeó y le sustrajo el celular. El episodio ocurrió alrededor de las 18:20 en calle República Argentina al 633, entre Hipólito Yrigoyen y General Paz, según fuentes policiales citadas por Telesol Diario.

De acuerdo con la reconstrucción policial, un efectivo del Comando Urbano fue comisionado al lugar tras un aviso sobre una mujer que estaría siendo agredida por un hombre. Al llegar, entrevistó a la denunciante, quien relató que su expareja la había seguido a bordo de un Ford Fiesta blanco, sin patente. La identificación policial del sospechoso fue como Sergio Leonardo Flores, de 46 años, con domicilio en Rawson.

Lesiones y salida del vehículo

Según el testimonio de la mujer, el hombre la obligó a subir al vehículo y, una vez adentro, comenzó a golpearla. Como consecuencia, presentaba hematomas en distintas partes del cuerpo, visibles en el brazo derecho, además de enrojecimiento en la zona del cuello. La situación terminó cuando logró pedir auxilio y salir del automóvil con ayuda de personas que transitaban por el lugar.

Robo del teléfono

Además de la agresión física y verbal, la denunciante manifestó que le sustrajeron un teléfono celular Samsung A12, con funda roja y un muñeco blanco en la parte trasera. También indicó que el equipo tenía una tarjeta SUBE registrada a su nombre. Tras ello, el hombre se retiró, de acuerdo con lo informado por la fuerza.

Intervención judicial

Luego de tomar conocimiento del hecho, el personal policial se comunicó con el Sistema Acusatorio. El fiscal Agustín Caballero dispuso dar intervención al Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (CAVIG) y ordenó las actuaciones correspondientes. La mujer fue trasladada para formalizar la denuncia, mientras la investigación continuará bajo intervención de las autoridades judiciales competentes.