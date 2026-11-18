La jueza Flavia Allende cerró el expediente contra O.R.P. tras el pedido coincidente de Fiscalía y defensa. La causa se originó en una denuncia de la Oficina de Niñez de Caucete.

La Justicia de San Juan sobreseyó este miércoles a O.R.P., de 49 años, en la causa en la que había sido imputado por un presunto abuso sexual contra una adolescente que hoy tiene 15 años y con la que tuvo un hijo. El expediente se había abierto en junio a partir de una denuncia presentada por la Oficina de Niñez, Adolescencia y Familia de Caucete. La resolución cierra el proceso respecto del acusado y deja sin efecto las medidas cautelares dictadas durante la investigación.

Resolución judicial

La decisión fue adoptada por la jueza de Garantías Flavia Allende, luego de que tanto el Ministerio Público Fiscal como la defensa solicitaran el sobreseimiento. En representación de la Fiscalía intervino el fiscal Raúl Iglesias, mientras que la defensa estuvo a cargo del abogado Claudio Vera. Según el desarrollo del expediente, la presentación inicial surgió a partir de un informe del Hospital Rawson sobre una adolescente de 15 años que había sido madre y convivía con un hombre de 49 años.

Origen de la investigación

De acuerdo con las primeras entrevistas incorporadas a la causa, la joven manifestó que mantenía una relación de pareja con el hombre y que el vínculo había comenzado aproximadamente dos años y medio antes, cuando ella tenía 13 años y él 46. También declaró que lo conoció cuando el changarín trabajaba en una obra ubicada frente a su vivienda, en Caucete. El 30 de junio, en la audiencia de formalización, el entonces fiscal Mariano Juárez Prieto le atribuyó el presunto delito de abuso sexual por aprovechamiento de la inmadurez o inexperiencia sexual, previsto en el artículo 120 del Código Penal.

Medidas y cambio de criterio

En esa instancia, la jueza Flavia Allende fijó un plazo de un año para la Investigación Penal Preparatoria y dispuso que el acusado permaneciera en libertad. Además, ordenó medidas de protección para la adolescente, entre ellas la exclusión del hogar y una prohibición de acercamiento de 500 metros. Con el avance del expediente, la investigación pasó al fiscal Duilio Ejarque, de la UFI ANIVI, tras el traslado de Juárez Prieto a otra unidad fiscal. Luego de analizar los elementos reunidos, la Fiscalía concluyó que no había prueba suficiente para sostener la imputación.

Audiencia final

Según explicó el defensor Claudio Vera, en la audiencia de este miércoles la Fiscalía expuso sus consideraciones sobre la diferencia de edad entre el acusado y la adolescente, además de los elementos surgidos de la Cámara Gesell realizada a la menor. El abogado sostuvo que, a partir de esos elementos, no se configuraban los componentes del delito atribuido a su representado y afirmó que la adolescente tenía capacidad para decidir sobre su voluntad de mantener una relación de pareja con el hombre. Con el pedido coincidente de ambas partes, la jueza resolvió cerrar la causa respecto de O.R.P. y dejar sin efecto las medidas cautelares.

Con esa decisión, el hombre quedó habilitado para regresar a su domicilio, del que había sido excluido durante la investigación. El expediente queda cerrado en esta etapa, sin perjuicio de las actuaciones que pudieran surgir si aparecieran nuevos elementos en la causa.