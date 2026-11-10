El chico fue llevado inconsciente al Hospital Rawson después de una intoxicación en Villa Marini, Santa Lucía. Dos policías lo trasladaron en patrullero y quedó en observación.

Un nene de 8 años fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson durante la madrugada, luego de ingerir lavandina en su vivienda de Villa Marini, en Santa Lucía. Su madre salió en moto a buscar ayuda con el chico inconsciente en brazos, hasta que dos policías que patrullaban la zona advirtieron la emergencia.

El episodio ocurrió en la esquina de avenida Avellaneda y Rivadavia, donde el oficial ayudante Leandro Muñoz y el cabo Nicolás Flores, de la patrulla Cobra 14, realizaban tareas de prevención. Al ver que el nene viajaba desvanecido, interceptaron la moto y la madre informó que su hijo se había intoxicado con un producto de limpieza. La intervención permitió acelerar el traslado hacia un centro asistencial.

Traslado de urgencia Muñoz tomó al chico en brazos y lo llevó en el patrullero hasta el Hospital Rawson, mientras Flores acompañaba a la madre durante todo el trayecto. Según el parte del procedimiento, la prioridad fue llegar lo antes posible para que recibiera atención médica. En estos casos, la derivación inmediata resulta determinante por el riesgo que implica la ingesta de sustancias corrosivas o tóxicas.

En el hospital, el nene fue atendido en Pediatría por la doctora María Hernández y quedó internado en observación. De acuerdo con la información oficial del procedimiento, evolucionaba favorablemente. La asistencia médica especializada permitió controlar su estado clínico y mantener seguimiento en las horas posteriores.

Recomendación médica Ante una intoxicación con productos de limpieza, la indicación es no provocar vómitos y acudir de inmediato a un centro de salud. El caso dejó como dato central la rápida respuesta policial y la derivación al Hospital Rawson, donde continuaba bajo observación al cierre de la información.