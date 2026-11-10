La mochila que llevaba el malviviente.

Este martes, José Carlos Godoy Páez fue condenado por el robo de varios cortes de carne en una carnicería de Jáchal, en un caso tramitado por flagrancia. La pena impuesta fue de un mes de prisión condicional, por lo que no cumplirá arresto efectivo. La resolución cerró un episodio ocurrido el domingo a la madrugada en un comercio ubicado en General Paz y Rivadavia.

La causa se originó tras un aviso recibido por efectivos de la Policía que realizaban tareas de prevención por la Fiesta de la Tradición. Según el relato incorporado al expediente, se informó que habían dañado la puerta del local y que un hombre había escapado con una mochila negra. Con esa referencia, el sospechoso fue localizado y aprehendido en las inmediaciones por personal policial.

Al momento de la intervención, el hombre llevaba en la mochila distintos cortes de carne que luego fueron reconocidos por el propietario del establecimiento, de acuerdo con el material difundido. A partir de esa constatación, se inició el procedimiento especial de flagrancia, con la aprehensión del imputado y su alojamiento en la Comisaría 21. Ese mecanismo procesal permite una respuesta judicial rápida cuando el hecho es sorprendido en el momento o inmediatamente después de cometido.

Juicio abreviado: la condena fue dictada el 10 de noviembre de 2026 mediante un acuerdo de juicio abreviado, instancia en la que el imputado aceptó la culpa por el delito de robo. La investigación estuvo a cargo del fiscal Gastón Salvio, con intervención de la ayudante fiscal Micaela Moyano. La causa quedó resuelta con una sanción de cumplimiento condicional, sin pena de encierro, en el marco de la normativa aplicable al procedimiento abreviado.

El dato procesal relevante es que la sentencia ya fue dictada y el expediente quedó cerrado en esa instancia, aunque el caso tuvo como antecedente inmediato la intervención policial durante una jornada de prevención vinculada a la celebración tradicional en Jáchal. La referencia temporal de la condena y la modalidad elegida para resolver el expediente son los elementos que permiten seguir el caso en términos judiciales si surgieran presentaciones posteriores.