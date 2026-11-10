Familiares y allegados de Uriel Ríos, Martín Quinteros y Germán Galleguillo convocaron a una nueva marcha en San Juan para este jueves 12 de noviembre, a las 12, frente a la Legislatura Provincial. La movilización apunta a reclamar avances en las investigaciones por los tres homicidios y a visibilizar los pedidos de las familias. La convocatoria se produce después de una protesta previa realizada por los padres de Uriel y Martín.

En la instancia anterior, Gabriel Quinteros, padre de Martín Quinteros, y Javier Ríos, padre de Uriel Ríos, mantuvieron una reunión con el diputado Juan de la Cruz Córdoba, presidente del bloque Producción y Trabajo. Según se informó entonces, los planteos serían elevados al vicegobernador Fabián Martín. En esa oportunidad, los familiares insistieron en la necesidad de obtener respuestas judiciales y de que se aceleren las medidas de investigación.

Reclamos por las causas

Gabriel Quinteros señaló en aquella manifestación el malestar de la familia por la falta de novedades en la causa, en especial al cumplirse un mes del asesinato de su hijo. También sostuvo que el objetivo era realizar una protesta pacífica para ser escuchados y obtener respuestas. Por su parte, Javier Ríos reclamó que se avance con las herramientas legales para que su abogado pueda intervenir en el expediente. Además, cuestionó que la muerte de su hijo siga investigándose bajo la figura de homicidio en riña y afirmó que los registros de video permitirían identificar al responsable.

El caso de Germán Galleguillo

Al reclamo se suma la causa por Germán Galleguillo, de 24 años, asesinado durante la madrugada del 15 de octubre en Villa Mercedes, departamento Jáchal. En ese expediente, la familia recibió un revés judicial luego de que se rechazara el pedido de su padre, Ángel Galleguillo, para incorporarse formalmente como querellante. Mientras tanto, la investigación sigue con medidas de prueba orientadas a determinar cómo ocurrió el ataque.

Entre las diligencias pendientes figuran los análisis de dos cuchillos secuestrados y de prendas de vestir con manchas de sangre. Los estudios buscarán establecer si existen rastros biológicos que permitan vincular esos elementos con el homicidio. El expediente tiene como imputado a un adolescente de 17 años, que permanece bajo arresto domiciliario mientras la Justicia evalúa las condiciones de una posible derivación al Instituto Nazario Benavídez.

La concentración frente a la Legislatura Provincial se presenta, así, como una nueva instancia de presión pública sobre causas que continúan en trámite. La evolución de las investigaciones y las decisiones judiciales sobre la participación de las familias en los expedientes seguirán siendo los puntos a observar después de la movilización prevista para este 12 de noviembre.