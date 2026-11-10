Rodrigo Javier Castro Montaño fue condenado por trasladar una moto cuya procedencia no pudo justificar. La Justicia dispuso además su reincidencia y el decomiso de herramientas secuestradas.

Un hombre fue condenado a tres meses de prisión efectiva por encubrimiento, luego de ser encontrado con una motocicleta cuya procedencia no pudo justificar. Además, la Justicia dispuso que fuera declarado reincidente y ordenó el decomiso y la destrucción de las herramientas que llevaba consigo.

Según consignaron fuentes judiciales, el procedimiento ocurrió el 4 de noviembre de 2026, alrededor de las 18:30, en inmediaciones de calles Entre Ríos y Fray Mamerto Esquiú, en Capital. Personal de la Brigada de Investigaciones Central realizaba un relevamiento de cámaras de seguridad por otra causa cuando observó a un hombre que trasladaba a pie una motocicleta Zanella.

Al entrevistarlo, los efectivos advirtieron que estaba nervioso y que no podía acreditar que fuera el propietario ni que tuviera autorización para usar el rodado. Además, comprobaron que el tambor de arranque estaba dañado y que llevaba colocada una llave correspondiente a una moto de otra marca, Corven. El sospechoso presentó documentación del titular del vehículo y dijo que era un amigo que se lo había prestado.

Intervención fiscal Ante esas irregularidades, los policías decidieron aprehenderlo y luego los investigadores lograron contactar al dueño de la motocicleta. Ese propietario comprobó que el vehículo ya no estaba en el estacionamiento del consorcio donde lo había dejado. La causa quedó en manos de la UFI Flagrancia, con intervención del fiscal Fernando Bonomo y la ayudante fiscal Milagros Verón.

Mediante un juicio abreviado, Rodrigo Javier Castro Montaño recibió la condena por encubrimiento. También se dispuso su reincidencia, la prisión preventiva y el decomiso y destrucción de las llaves ganzúas y los destornilladores secuestrados durante el procedimiento. La resolución cerró el expediente en esta instancia, aunque las medidas sobre los elementos incautados quedaron firmes en el marco de la causa.