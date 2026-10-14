El siniestro ocurrió en la intersección de Avenida Rawson y Sarasa . La conductora de un Fiat Cronos quedó en estado de nerviosismo.

El accidente dejó como saldo el motociclista con fuerte golpes.

Un motociclista sufrió fuertes golpes tras chocar con un Fiat Cronos en la intersección de Avenida Rawson y Sarasa, en Capital. Según los primeros datos del hecho, el impacto fue de tal magnitud que el hombre terminó sobre el capot del vehículo.

El siniestro ocurrió en una esquina de alto tránsito y dejó como saldo inmediato la atención sobre el estado de salud del conductor de la moto. El material disponible no precisa las circunstancias en que se produjo la colisión ni la mecánica del impacto.

Estado de los involucrados La conductora del automóvil atravesó una crisis nerviosa luego del choque, de acuerdo con la información inicial. No se informaron lesiones para ella ni se detallaron intervenciones médicas en el lugar.

En paralelo, no se difundieron datos oficiales sobre la evolución clínica del motociclista ni sobre eventuales actuaciones posteriores de personal de tránsito o de emergencias. Tampoco se informaron medidas administrativas derivadas del accidente.

Con la información disponible, el punto central sigue siendo la determinación de cómo se produjo el choque y cuál será el parte médico del motociclista. Ese dato resulta clave para establecer las responsabilidades y el alcance real de las lesiones.