Alejandra Carrizo relató ante Tribunales lo que la familia sabe del ataque ocurrido en La Bebida. La causa tendrá una audiencia este miércoles.

Familiares y amigos de Sebastián Gil se concentraron frente al Palacio de Tribunales para reclamar el esclarecimiento de su muerte, ocurrida durante la madrugada del domingo en La Bebida, Rivadavia. Su madre, Alejandra Carrizo, dio detalles sobre lo que la familia conoce del episodio y pidió avances en la causa. Según informó, este miércoles está prevista una audiencia en el expediente.

En diálogo con Telesol, Carrizo señaló que, de acuerdo con la información recibida por la familia, tres personas habrían ingresado al domicilio de un amigo donde estaba Sebastián y lo agredieron. Durante ese ataque, el joven recibió un disparo en la cabeza, mientras que también fueron golpeados los padres de su amigo. Los dichos de la madre forman parte del relato familiar y no sustituyen la determinación judicial de los hechos.

Origen del conflicto

La mujer sostuvo que el episodio se habría iniciado durante los festejos por el triunfo de Boca en la Plaza 25 de Mayo. Según su versión, la discusión comenzó por un problema vinculado con la tarjeta SUBE en un colectivo y luego continuó hasta que los agresores llegaron al domicilio. Carrizo identificó a los tres señalados por la familia como Isaía Díaz, su padre y su tío.

El recuerdo de Sebastián

La madre también describió la actividad cotidiana y los proyectos del joven. Dijo que le faltaban dos materias para terminar la escuela secundaria y que estaba dedicándose a la peluquería, con la que además buscaba ayudar económicamente a su familia. También señaló que jugaba al fútbol en el club Sportivo Juan de Dios de La Bebida. “Mi hijo era estudiante, le faltaba terminar dos materias para la secundaria, se estaba dedicando a peluquería, estaba cortando el pelo y era futbolista”, expresó.

La mujer agregó que Sebastián era muy querido por su entorno y que trabajaba para colaborar en la casa mientras proyectaba su futuro. “Ha sido muy querido mi hijo, porque como era futbolista, jugaba por todos lados y cortaba el pelo. Estudiaba, trabajaba para ayudarnos y tenía muchas metas para seguir adelante”, manifestó. La familia indicó además que se enteró de lo ocurrido por vecinos, una vez consumado el ataque.

Próxima audiencia

Mientras avanza la investigación, la familia espera la instancia judicial prevista para este miércoles. Carrizo indicó que están representados por la doctora Noriega y que aguardan definiciones sobre cómo continuará el proceso. Frente a Tribunales, familiares y amigos mantuvieron el reclamo para que se esclarezca la muerte de Sebastián Gil.