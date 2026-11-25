El siniestro ocurrió este miércoles antes de las 9 en avenida Alem y Agustín Gómez. La investigación quedó a cargo de la Comisaría 3ra.

Un motociclista resultó herido en la mañana de este miércoles luego de chocar con un automovilista en Trinidad, en Capital. El siniestro ocurrió minutos antes de las 9 en la intersección de avenida Alem y calle Agustín Gómez, un punto cercano a la avenida Circunvalación.

La información surgió de un envío de un lector de Telesol Diario, que aportó una imagen del accidente. En el hecho intervinieron una moto Rouser 200cc y un Fiat Siena. Según el reporte difundido, la peor parte la llevó el conductor del rodado menor.

Fuentes del caso precisaron que el motociclista tuvo que ser trasladado al hospital Rawson. No se informaron, en el material disponible, mayores datos sobre su estado de salud ni sobre eventuales lesiones del automovilista. Tampoco se consignaron las causas del choque.

El hecho quedó bajo investigación de efectivos de la Comisaría 3ra. A partir de esa actuación, deberán determinarse las circunstancias del impacto, la mecánica del siniestro y las eventuales responsabilidades viales.

Por el momento, el dato confirmado es la derivación del herido al hospital y la intervención policial en el lugar. No se difundieron otras medidas judiciales o administrativas vinculadas al episodio.