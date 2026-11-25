La joven tiene 18 años y denunció que fue atacada mientras dormía. La UFI CAVIG pidió la captura y el juez ordenó el allanamiento.

Un obrero rural de Pocito fue detenido este martes en una finca de ese departamento, acusado de haber abusado sexualmente de su hija de 18 años. La aprehensión se concretó por pedido de la fiscal Alejandra Bazán y de la coordinadora de la UFI CAVIG, Claudia Ruiz Carignano, en el marco de una causa que quedó en etapa de investigación.

Según la denuncia, el hecho habría ocurrido el lunes por la mañana, cuando la joven dormía en una propiedad de la familia. La presentación fue realizada por la propia víctima, que relató que su padre se acostó a su lado, le quitó la ropa y la sometió sexualmente. El hombre, cuya identidad se reserva, tiene 36 años.

Intervención judicial

Tras recibir la denuncia, la fiscalía dispuso las primeras medidas de resguardo para la joven y ordenó un examen médico. De acuerdo con el resultado informado en la causa, la chica presentaba lesiones compatibles con un ataque sexual. Ese informe fue incorporado al expediente como parte de la evaluación inicial de los hechos denunciados.

Allanamiento y captura

Con esos elementos, desde la UFI CAVIG solicitaron la detención del sospechoso. El juez de garantías Eugenio Barbera libró la orden de allanamiento y captura del obrero rural. La brigada de la unidad especializada concretó el procedimiento este martes al mediodía, cuando el hombre se encontraba trabajando en la misma finca.

El caso quedó bajo la órbita de la fiscal Alejandra Bazán y de la coordinación de Claudia Ruiz Carignano, mientras avanzan las medidas procesales correspondientes. Por el momento, la acusación se sostiene en la denuncia de la joven y en el examen médico incorporado a la causa, y no se informaron públicamente otros detalles del expediente.