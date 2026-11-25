Ocurrió en Barreal, durante una expedición en la zona de Zonas Amarillas. El joven salió por sus propios medios, pero no pudieron rescatar al caballo.

Un joven de 20 años fue arrastrado por la corriente del río Los Patos cuando intentó cruzarlo a caballo en Barreal, Calingasta. El episodio ocurrió durante una expedición en la zona cordillerana y terminó sin lesiones para el protagonista, según informó la Policía.

De acuerdo con lo informado por fuentes policiales, el alerta fue dado por Eduardo Montaña, padre del joven. La fuerza identificó al protagonista como José Montaña y precisó que integraba un grupo de expedicionarios en el sector conocido como Zonas Amarillas, cerca de la confluencia de los ríos Los Patos y Blanco. En ese punto, el joven intentó atravesar el cauce montado a caballo y la correntada los arrastró río abajo.

Asistencia policial

Tras el llamado de emergencia, efectivos de la Comisaría 33ra desplegaron un operativo de asistencia en el lugar. Según la información oficial, José Montaña logró salir del agua por sus propios medios y se encontraba en buen estado de salud. El caballo, en cambio, no pudo ser rescatado.

Precaución por el deshielo

Después del incidente, el grupo decidió pasar la noche resguardado en un refugio de la zona. A partir de este hecho, las fuerzas de seguridad reiteraron el pedido de extrema precaución para quienes circulan o realizan actividades cerca de ríos cordilleranos. Las autoridades advirtieron que, en esta época del año, las crecidas asociadas al deshielo pueden producirse de manera repentina y volver peligrosos los cauces en pocos minutos.

El episodio dejó como variable principal la situación de riesgo en la zona alta de Calingasta, donde la circulación y las actividades recreativas dependen de las condiciones del caudal. En ese contexto, el llamado oficial a extremar cuidados se mantiene vigente para quienes ingresen a sectores próximos a los ríos de montaña.