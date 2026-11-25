La tensión en el barrio Jilguero, en Rivadavia, se agravó a días del asesinato de Alan Sebastián Gil Carrizo, de 22 años, ocurrido la madrugada del domingo pasado. En las últimas horas, un grupo atacó con piedras y bombas molotov a un operativo policial desplegado en la zona, sin que se registraran heridos. El episodio se produjo después de un intento de robo en la casa del joven asesinado durante el fin de semana.

Según fuentes ligadas al caso, ese intento de robo volvió a encender el conflicto en el vecindario, donde conviven el entorno de la víctima y el de la familia investigada por el crimen. La causa por la muerte de Gil Carrizo está a cargo de la UFI Delitos Especiales, conducida por el fiscal Nicolás Schiattino y el ayudante fiscal Rodrigo Cabral. En esa investigación se analiza una disputa previa entre ambos grupos del barrio Jilguero, vinculada a un conflicto sentimental.

El ataque al operativo ocurrió en el barrio Bernardino Rivadavia, pegado al Jilguero, donde había un grupo de la División Infantería junto a un camión táctico Iveco del Grupo Especial de Rescate y Acciones de Seguridad (GERAS). De acuerdo con la descripción oficial, entre cuatro y cinco personas arrojaron dos bombas molotov contra la dotación: una impactó en el camión y la otra cayó en la calle. En simultáneo, unas quince personas corrieron por el lugar lanzando piedras y otros elementos contra el personal policial.

A pesar de la agresión, las autoridades confirmaron que no hubo efectivos ni vecinos heridos. Los uniformados permanecieron en el lugar para sostener el control de la zona mientras pedían refuerzos. Ese despliegue buscó evitar que la situación escalara en un sector que ya estaba bajo vigilancia por el homicidio ocurrido el fin de semana.

La investigación por el homicidio ubica el hecho inicial en la Plaza 25 de Mayo, durante los festejos por el título de Boca. Según la causa, Gil Carrizo habría molestado al hermano menor de Isaías Jorge Díaz, de 21 años, y le habría quitado su tarjeta SUBE. Después de ese episodio, Isaías Díaz, su padre Jorge Antonio Díaz, de 45 años, y su tío Emanuel Sebastián Díaz, de 37 años, salieron a buscar a la víctima.

De acuerdo con testigos, en medio del forcejeo Isaías Díaz habría efectuado un disparo que ingresó por el cuello de Gil Carrizo, presuntamente con un revólver calibre .22 que todavía no fue hallado. La víctima llegó sin vida al Hospital Marcial Quiroga alrededor de las 2 de la madrugada del domingo. Los tres acusados se entregaron el lunes ante la Justicia junto a su abogado defensor, Gabriel Rosales, y permanecen detenidos mientras continúa la investigación.